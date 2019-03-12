ВИДЕО. Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе

Delfi Turgid
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ВИДЕО. Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе
Foto: AP/Scanpix/LETA

В сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни российских туристов Екатерины и Александра Поляковых, погибших в авиакатастрофе в Африке 10 марта. Супруги опубликовали ролик в социальных сетях, на него обратило внимание издание Metro.

На кадрах, снятых Екатериной Поляковой, Александр Поляков сидит в ожидании рейса Ethiopian Airlines, который должен был лететь из Аддис-Абебы в Найроби. "Полтора часа пересадка, и летим в Кению", — подписала пост его жена.

Перед этим Полякова выкладывала видео, на котором они с супругом летят эфиопскими авиалиниями из Сингапура в Аддис-Абебу. "В экономе как в бизнес-классе. Эфиопские авиалинии удивили", — написала она.

Оба россиянина погибли в авиакатастрофе.

По данным СМИ, Александр и Екатерина Поляковы были сотрудниками Сбербанка и любили путешествовать. В Кению супруги отправились в качестве туристов.

Их самолет (Boeing 737 MAX 8) разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

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Delfi Turgid

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