ВИДЕО. Столкновение гигантских круизных лайнеров в порту попало на видео

Круизные лайнеры Orchestra и Poesia компании MSC Cruises столкнулись в порту Буэнос-Айреса в Аргентине. Их столкновение попало на видео.

Инцидент произошел, когда лайнер Orchestra с пассажировместимостью около 3200 человек, выходил из порта, в то время как MSC Poesia (вместительностью 3600 пассажиров) стоял у причала. Совершая маневр, Orchestra врезался в пришвартованный корабль и нанес ему незначительные повреждения.

После расследования Orchestra был допущен к плаванию и направился в город Мальдонадо, Уругвай, а Poesia остался в порту Буэнос-Айреса. Никто из пассажиров и членов экипажа обоих лайнеров не пострадал.

Ранее в феврале пассажирское судно компании Norwegian Cruise Lines, на борту которого находилось более тысячи пассажиров, столкнулось с причальными буями в порту Пуэрто-Рико. Круизный лайнер Epic был направлен в порт Сан-Хуан из-за неисправности. Когда судно подплывало к причалу, его занесло и оно столкнулось с буями.

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