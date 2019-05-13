ВИДЕО. В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу

В Дубае планируют построить высокоскоростную канатную дорогу, сообщает The National.

Скорость движения будет достигать 150 километров в час. Канатная дорога сможет перевозить 8,4 тысячи пассажиров в час в каждую сторону. Трасса будет включать 21 остановку и свяжет "жизненно важные" точки в городе. Кабинки на канатной дороге потребляют в пять раз меньше энергии, чем электромобили, отмечает издание.