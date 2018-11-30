ВИДЕО: В Москве открыли канатную дорогу

В Москве открылась первая канатная дорога: с ее помощью можно за пять минут добраться от спорткомплекса "Лужники" на Воробьевы горы, пишет портал 34travel.me.

"Канатка" выполняет не только развлекательную функцию: хотя с нее действительно открывается хороший вид, но это еще и альтернативный общественный транспорт — расстояние, которое автомобиль преодолевает за 20 минут, по воздуху над Москвой-рекой можно покрыть всего за пять.

Длина маршрута — 720 метров. Кроме станций "Воробьевы горы" и "Лужники" есть еще и промежуточная — "Новая лига". На "канатке" будет курсировать 35 закрытых кабинок с зацепами для велосипедов. Каждая оборудована аудиогидом, который говорит на разных языках.

Время работы московской канатной дороги установлено с 11 до 23 часов. Проезд в одну сторону стоит 400 российских рублей (€ 5) в будние дни, 500 рублей в выходные (€ 7); туда-обратно — 700 (€ 9) в будние, 800 (€ 11) в выходные. До 24 декабря включительно по "канатке" можно прокатиться бесплатно.