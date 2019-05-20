Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Италия — это не только города, пицца, паста и джелато, но и великолепная природа. Величественные скалы, горные озера и вулканы — это та Италия, до которой добирается меньшая часть туристов. Pandotrip рассказывает об удивительных местах Италии, которые впечатляют не меньше Колизея.

Озеро Брайес