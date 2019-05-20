Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Горное озеро Лаго-ди-Брайес находится на юге Тироля среди горных вершин. Вода в озере настолько чиста, что кажется кусочком бесконечного неба. По берегам озера проходят пешие тропы сквозь сосновые леса, а вдоль берегов можно увидеть крохотные заливы с укромными пляжами.
TagsИталия
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