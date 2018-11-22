Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

Власти Японии раздумывают над тем, чтобы начать выплачивать жителям Токио единовременное пособие в размере 27 тысяч долларов. Впрочем, претендовать на эту сумму смогут только те токийцы, которые согласятся переехать жить из столицы Японии в другой город.

Предполагается, что деньги начнут выплачивать начиная со следующего финансового года.

Таким образом, власти страны пытаются как-то отрегулировать рост населения Токио, которое последние 25 лет непрерывно увеличивается. По последним данным, в городе проживает порядка 37 млн человек и он входит в тройку самых населенных городов планеты.

По мнению японских властей, Токио забирает себе огромное количество трудовых ресурсов страны, которые могли бы пригодиться в другом месте.