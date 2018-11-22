Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место
Foto: Vida Press

Власти Японии раздумывают над тем, чтобы начать выплачивать жителям Токио единовременное пособие в размере 27 тысяч долларов. Впрочем, претендовать на эту сумму смогут только те токийцы, которые согласятся переехать жить из столицы Японии в другой город.

Предполагается, что деньги начнут выплачивать начиная со следующего финансового года.

Таким образом, власти страны пытаются как-то отрегулировать рост населения Токио, которое последние 25 лет непрерывно увеличивается. По последним данным, в городе проживает порядка 37 млн человек и он входит в тройку самых населенных городов планеты.

По мнению японских властей, Токио забирает себе огромное количество трудовых ресурсов страны, которые могли бы пригодиться в другом месте.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Сёва-синзан: Гора, появление которой Япония скрыла от остального мира

Сёва-синзан: Гора, появление которой Япония скрыла от остального мира

Самые настоящие Новые Васюки или 12 деревушек, которые стали современными мегаполисами

Самые настоящие Новые Васюки или 12 деревушек, которые стали современными мегаполисами

Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались

Сакуры, цветущие поля и горы: 10 причин оказаться в Японии, даже если вы об этом раньше не задумывались

Рижские маршруты

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
Пизанская башня перестала

Пизанская башня перестала "падать"

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

ФОТО. Удивительное рядом: фотографам удалось снять одновременно северное сияние и лунную радугу

ФОТО. Удивительное рядом: фотографам удалось снять одновременно северное сияние и лунную радугу

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан

Через неделю в Латвии могут открыться первые лыжные трассы

Через неделю в Латвии могут открыться первые лыжные трассы

подробнее
Путешествие латыша на мотоцикле по Индии: жуткие дороги, больница и знакомство с местными

Путешествие латыша на мотоцикле по Индии: жуткие дороги, больница и знакомство с местными (2)

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан

Через неделю в Латвии могут открыться первые лыжные трассы

Через неделю в Латвии могут открыться первые лыжные трассы

ФОТО: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный

ФОТО: Прогулки по рынкам мира: Ташкент — город хлебный

подробнее