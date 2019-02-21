Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Необычные и немного опасные места всегда искушали путешественников. DELFI Tūrisma Gids рассказывает о семи таких местах в разных уголках мира — подземных пещерах и секретных ходах. И вам непременно захочется узнать, почему они были созданы и какие хранят истории.

Подземный мир Польши – соляная шахта Величка

Соляная шахта в Величке действовала с 13-го по 20-й век. А сейчас здесь очень популярный музей, который ежегодно посещает более 1,2 миллиона туристов.

Это место называют самыми интересными соляными копями в мире. В 1978 году шахту включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В старой соляной шахте есть и подземное озеро, и спа-комплекс, где, конечно же, используют соль, которая приносит пользу не только на кухне, но и в качестве косметического и лечебного средства.

Вы также можете отправиться на экскурсию "Тайны шахты Величка". Для этого вам понадобится каска с фонариком и храброе сердце. Путешествие начинается в центре города Величка, а далее путь ведет к узким подземным ходам и другим интересным достопримечательностям. В этом подземном путешествии вы узнаете как о добыче соли, так и об оборудовании, необходимом для работы шахтеров и обеспечения безопасности.