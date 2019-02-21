Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Необычные и немного опасные места всегда искушали путешественников. DELFI Tūrisma Gids рассказывает о семи таких местах в разных уголках мира — подземных пещерах и секретных ходах. И вам непременно захочется узнать, почему они были созданы и какие хранят истории.
Подземный мир Польши – соляная шахта Величка
Соляная шахта в Величке действовала с 13-го по 20-й век. А сейчас здесь очень популярный музей, который ежегодно посещает более 1,2 миллиона туристов.
Это место называют самыми интересными соляными копями в мире. В 1978 году шахту включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В старой соляной шахте есть и подземное озеро, и спа-комплекс, где, конечно же, используют соль, которая приносит пользу не только на кухне, но и в качестве косметического и лечебного средства.
Вы также можете отправиться на экскурсию "Тайны шахты Величка". Для этого вам понадобится каска с фонариком и храброе сердце. Путешествие начинается в центре города Величка, а далее путь ведет к узким подземным ходам и другим интересным достопримечательностям. В этом подземном путешествии вы узнаете как о добыче соли, так и об оборудовании, необходимом для работы шахтеров и обеспечения безопасности.
- 1. Сюрпризы в подземелье – сверкающие пещеры в Новой Зеландии
- 2. Пещера-колодец в Португалии с секретными ходами
- 3. Предъямский замок в Словении с системой подземных пещер
- 4. Знаменитые Парижские катакомбы
- 5. Замок в Польше, под которым, возможно, спрятано золото нацистов
- 6. Кохтлаский шахтерский парк в Эстонии