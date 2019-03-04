Все, им конец: 5 городов планеты, которые будут уничтожены

Delfi Turgid
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2. Венеция
Все, им конец: 5 городов планеты, которые будут уничтожены
Foto: Mavrix/Scanpix

Природа шутки шутить не любит — будь то наводнения в Азии, ураганы в США или землетрясение и цунами в Японии, ставшее в свое время причиной проблем на Фукусиме. Иногда катаклизмы наступают внезапно, иногда они более-менее "запланированы". А иногда они просто-таки неизбежны. Вот пять крупных городов, которые рано или поздно точно будут сметены с лица Земли разбушевавшейся стихией.

1. Сан-Франциско

Все, им конец: 5 городов планеты, которые будут уничтожены
Foto: Shutterstock

В 2001 году Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США опубликовало три наиболее вероятных крупных катастрофы в стране. В список вошли: крупный теракт с большим количеством жертв в Нью-Йорке, ураган с наводнением в Нью-Орлеане и сильное землетрясение в Сан-Франциско. Очевидно, что две из трех катастроф уже на самом деле произошли. Очередь Сан-Франциско?

Известно, что Калифорния находится в сейсмически опасной зоне и слабые землетрясения там не редкость. Или не такие уж слабые — серьезно "трясло" штат и раньше (в 1906 году, например). Но за последние 100 лет ничего серьезного (если не считать 10-секундного землетрясения Лома-Приета в 1989 году) не случалось, а вот плотность населения и высота построек в штате за это время серьезно выросли. Выросли и риски — по оценке Службы геологии, геодезии и картографии США, вероятность сильного землетрясения в Сан-Франциско в течение ближайших 30 лет составляет 99%.

Удивительно, но до 1980 года в Калифорнии предпочитали не требовать от строителей никаких серьезных закладок в конструкцию на случай сильных землетрясений. В итоге, практически все здания в городе, которые сегодня старше 35 лет, в результате землетрясения силой от 7.9 баллов по шкале Рихтера, будут или разрушены, или сильно повреждены. Последние исследования показывают, что 100% разрушение грозит 1500 строениям, а около 300 тысяч домов находятся в "оранжевой" зоне риска и могут как минимум разрушиться частично. Даже знаменитый мост "Золотые ворота" лишь совсем недавно начали готовить к сильному землетрясению — после того, как новейшие расчеты показали, что сильных продолжительных толчков он не выдержит и просто рухнет в воды залива.

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2. Венеция

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Delfi Turgid

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