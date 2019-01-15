виакомпания Wizz Air с летнего сезона отзывает 5 рейсов из Вильнюса, пишет портал rus.delfi.lt.

Компания Wizz Air, оптимизируя потребности рынка, отменяет рейсы Вильнюс–Рим, Вильнюс–Бари, Вильнюс–Гетеборг, Вильнюс–Гданьск и Вильнюс–Стокгольм с летнего сезона 2019 года. Билеты на эти рейсы уже не продают.

Пока нет информации о том, будут ли эти рейсы возобновлены.

Ранее Wizz Air сообщила, что отменяет рейс в Агадир.

Компания указала, что в результате этих решений клиенты не пострадают. "Всех пассажиров, которых коснутся эти решения, информируют, им предлагают альтернативу, - возвращение всей суммы или 120% суммы на их счета в компании Wizz Air", – указано в пресс-релизе.

Компания отказалась комментировать, связано ли это с растущими налогами в Вильнюсском аэропорту. Также не указала будут ли предложены новые направления.

Ранее Wizz Air объявила, что ее самолеты будут летом летать из Паланги в Дортмунд и обратно (два раза в неделю - по средам и воскресеньям).