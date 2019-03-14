"Я иду на пляж" и еще 9 историй о том, как страны получили свои названия

Delfi Turgid
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2. Армения
"Я иду на пляж" и еще 9 историй о том, как страны получили свои названия
Foto: Shutterstock

Когда-то викинг Эрик Красный назвал открытую им Гренландию именно "Гренландией" ("зеленой страной"), чтобы убедить поселенцев в том, что на этом гигантском холодном острове можно жить и жить хорошо. Это хорошо известная история о том, как страна получила свое название, а вот десять, найденные Listverse, которые известны немного меньше.

1. Китай

"Я иду на пляж" и еще 9 историй о том, как страны получили свои названия
Foto: Shutterstock

В английском языке "Чайна" (China) произошло от названия династии Цинь (часто произносится как "Чин"), а русское название Китай получил благодаря Марко Поло, который отзывался о северном Китае именно как о "Китае" (Cathay). Южный он называл, соответственно, Манги. (сейчас, кстати, есть авиакомпания Cathay Pacific).

В свое время Китай также называли Zhongguo от Zhong ("центр") и Guo ("страна"), что переводилось как "центральная страна" или "Срединное королевство". Это от того, что китайцы на протяжении столетий верили в то, что их страна находится ближе всех к небесам и является центром цивилизации, а чем дальше от нее, тем более варварские и "дремучие" народы населяют Землю.


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2. Армения

Source info

Delfi Turgid

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