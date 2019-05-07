Заброшенную станцию метро в Париже переделают в бар

В Париже появится первый в мире бар в метро: заброшенную станцию "Круа-Руж" в шестом округе планируют превратить в бар-ресторан.

Заведение, которое здесь откроется, будет носить имя Terminus. Его владельцы планируют задействовать обе платформы станции: одна будет площадкой под бар, вторая — под ресторан. Также обещают креативно использовать два поезда между платформами. Первых посетителей Terminus примет в 2021 году, пишет портал 34travel.me.

Станция "Круа-Руж" была открыта в 1923 году, тогда она стала одной из первых конечных станций десятой линии метро Парижа. Закрыли "Круа-Руж" в 1939-м.

Всего в Париже 20 станций метро, которые никак не используются. Преображение "Круа-Руж" произойдет в рамках проекта "Переосмыслить Париж", который предлагает дать вторую жизнь также туннелю Тюильри, бывшей парковке у Нового моста и другим заброшенным объектам французской столицы.