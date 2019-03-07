Завоеванные золотом: Как вежливые люди покупали территории других стран

Delfi Turgid
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Договор Гвадалупе-Идальго (Мексика — США)
Завоеванные золотом: Как вежливые люди покупали территории других стран
Foto: Wikipedia

Чужие территории можно получить либо в результате войны (то есть силой), либо по-хорошему как следствие договора — продукта непротивления двух сторон. Случаи, когда страны лишались своих территорий, проиграв войну, перечислить невозможно — вся человеческая история состоит из таких "случаев".

А вот эпизодов мировой истории, главными героями которых являлись не генералы, а вежливые люди с пером в одной руке и мешком золота в другой, намного меньше. О том, как они покупали территории других стран мы и поговорим.

Продажа Аляски (Россия — США)

Завоеванные золотом: Как вежливые люди покупали территории других стран
Foto: Wikipedia


Безусловно, самым известным в мире случаем, когда одна страна добровольно продала часть своей территории другой, является сделка между Россией и США по купле-продаже Аляски. Договор был подписан почти 152 года тому назад — 30 марта 1867 года. Сумма составила 7,2 млн долларов или 11 млн царских рублей, общая площадь проданной территории — 1,5 млн квадратных километров.

Россия начала активно осваивать Аляску в начале XIX века, однако официальный Петербург довольно быстро понял, что доходы от добычи пушнины и близко не покрывают колоссальные расходы на освоение, которые год от года лишь увеличивались. Золото и нефть тогда на Аляске найдены не были, а ее сомнительное географическое положение делало эти "шесть соток" весьма не привлекательными с геополитической точки зрения. На самом деле, реши США или Канада захотеть взять территорию силой, Россия едва ли бы сумела перебросить туда войска для защиты в хоть сколь-нибудь разумные сроки.

Интересно, что в самих США покупать Аляску поначалу не очень-то хотели — договор по покупке в Сенате был одобрен лишь с перевесом в один голос. Разумеется, скептическое отношение к сделке сменилось на восторженное, когда на Аляске все же нашли полезные ископаемые. С учетом их запасов США получили Аляску практически даром.


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Договор Гвадалупе-Идальго (Мексика — США)

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Delfi Turgid

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