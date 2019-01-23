Завораживающие ФОТО: В США замерз Ниагарский водопад

Как оказалось, сильные морозы затронули не только Латвию – в США из-за них же замерз Ниагарский водопад.

Как пишет телеканал CNN, причиной замерзания стал снежный шторм, который бушевал в регионе и из-за которого температура в районе водопада опустилась до -20 градусов по Цельсию. По словам метеорологов, холодный ветер сохранится в регионе еще в течение двух недель.

Туристы же, которые спешат сфотографировать редкое явление, утверждают, что водопад сейчас очень похож на дворец Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".