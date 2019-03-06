Здесь нет ни хандры, ни депрессии: самые солнечные города мира

Delfi Turgid
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Мегаполис Финикс — самый жаркий город США
Здесь нет ни хандры, ни депрессии: самые солнечные города мира
Foto: PantherMedia/Scanpix

Солнечные дни этой зимой можно было пересчитать по пальцам. И, вполне вероятно, нам бы хватило одной руки. DELFI решил вспомнить, где находятся самые солнечные города на Земле, и где погода точно не станет причиной хандры или депрессии.

Юма — самый солнечный город Земли

Здесь нет ни хандры, ни депрессии: самые солнечные города мира
Foto: Shutterstock

Самый солнечный город на всей планете — Юма. Он находится в американском штате Аризона на границе с Мексикой, в 60 милях от Калифорнийского залива. Население — 93 000 человек.

Юма включен даже в Книгу рекордов Гиннесса: солнце здесь светит в среднем 11 часов в сутки. По данным Всемирной метеорологической организации, в Юме в среднем 4015 солнечных часов в году из возможных 4456 часов. Практически идеальная погода для полетов объясняет заинтересованность военных в обучении здесь своих пилотов.

Юма является также одним из самых жарких городов США: 175 дней в году дневной максимум здесь составляет +32°С и выше, а дождливые дни — крайне редки.

28 июля 1995 температура в городе достигла рекордных +51 градусов по Цельсию. Самая низкая зарегистрированная температура была отмечена в январе 2007 года — минус 11 градусов.

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Мегаполис Финикс — самый жаркий город США

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Delfi Turgid

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