Здесь нет ни хандры, ни депрессии: самые солнечные города мира

Солнечные дни этой зимой можно было пересчитать по пальцам. И, вполне вероятно, нам бы хватило одной руки. DELFI решил вспомнить, где находятся самые солнечные города на Земле, и где погода точно не станет причиной хандры или депрессии.

Юма — самый солнечный город Земли

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Самый солнечный город на всей планете — Юма. Он находится в американском штате Аризона на границе с Мексикой, в 60 милях от Калифорнийского залива. Население — 93 000 человек.

Юма включен даже в Книгу рекордов Гиннесса: солнце здесь светит в среднем 11 часов в сутки. По данным Всемирной метеорологической организации, в Юме в среднем 4015 солнечных часов в году из возможных 4456 часов. Практически идеальная погода для полетов объясняет заинтересованность военных в обучении здесь своих пилотов.

Юма является также одним из самых жарких городов США: 175 дней в году дневной максимум здесь составляет +32°С и выше, а дождливые дни — крайне редки.

28 июля 1995 температура в городе достигла рекордных +51 градусов по Цельсию. Самая низкая зарегистрированная температура была отмечена в январе 2007 года — минус 11 градусов.