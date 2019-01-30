Зимняя Испания: зачем и куда в ней ехать в это время года - 4 варианта

Если испанское лето — это солнце, море и песок, то зима в Испании дает возможность исследовать очаровательные города страны, особенно в Андалусии. В июле и августе в Кордове и Севилье 40-градусная жара, а в солнечные зимние дни воздух там прогревается до +18 градусов, что делает прогулки по городу гораздо приятнее. Журнал Rough Guides рассказывает о том, что стоит посмотреть в четырех городах юга Испании.

Речь здесь пойдет в основном об исторических достопримечательностях, но мягкая зимняя погода также располагает к тому, чтобы неспешно наслаждаться пивом и тапас под полуденным солнцем.

Кордова

Foto: Shutterstock

Этот старинный город, основанный в 152 году до н. э., пережил много завоеваний, в том числе римлянами. В течение 300 лет он был столицей Кордовского эмирата, а затем — халифата. В X веке Кордова была крупным политическим и финансовым центром, а также центром арабской науки и искусства. Одно из свидетельств того времени — потрясающая мечеть Мескита, которая является знаковым зданием в мировой архитектуре.

Мескита, вокруг которой построены еврейские и мавританские кварталы, действительно захватывает дух. Ее полосатые внутренние арки и замысловатые многоуровневые потолочные купола можно рассматривать часами.

Кордова — это город с извилистыми улочками и очаровательными тенистыми двориками, наполненными цветами. Местные жители очень ими гордятся и даже проводят ежегодный конкурс на лучший двор.