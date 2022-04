Digitālā pratība: kā attīstīt un cik spējīga ir Latvijas jaunā paaudze

Raksturojot digitālo prasmju apgūšanu augstākajā izglītībā, profesore Linda Daniela skaidro: "Protams, ka Latvijā trūkst IT darbinieku, taču to trūkst visur. Un to trūks vēl ilgu laiku, taču problēma ar IT augstākajā izglītībā ir plaisa, kas ir izveidojusies procesā – cilvēks dodas strādāt nozarē, pat nepabeidzis augstāko izglītību." Edgars Bajaruns piebilst, ka lielā daļā Eiropas Savienības valstu, beidzot bakalaura studijas, tu iegūsti divus virzienus – sava pamata specialitāti un papildu specialitāti. Ja tu studē politiku un IT, tad skaitās, ka esi pabeidzis abus virzienus. Tas arī ietekmē kopējo statistiku.

Uzzini vairāk! ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Kā attīstīt un pilnveidot digitālās prasmes nākotnē?

Šobrīd galvenie priekšdarbi digitālo prasmju attīstībai ir ielikti. Piemēram, izglītības standarts ir sastrukturēts un uzlabots, lai digitālās prasmes tiktu vairāk lietotas mācību procesā. Digitālās prasmes caurvij visus mācību priekšmetus un kļuvušas par mācību stundu sastāvdaļu.

Kā vienu no attīstības virzieniem Edgars Bajaruns izceļ skolu tehniskā nodrošinājuma pilnveidi. Ja, piemēram, mazākā skolā piekļuve datorklasei ir lielāka, tad lielās skolās, kur varbūt ir pāris datorklases, tajās tikt dažādu virzienu skolotājiem ir daudz grūtāk. Digitalizēt nepieciešams ne tikai mācību satura elementus, bet arī organizatorisko daļu – kā veicam pierakstus, kā uzdodam uzdevumus u.tml.

Linda Daniela aicina attīstīt skolotāju digitāli pedagoģisko pratību jeb to, kā izmantojam ierīces mācību satura sagatavošanai, kā virzām mācību procesu. Digitālo mācību materiālu jāizstrādā un jāuztur sakārtotu, lai nerastos sajukums dažādajās pieejās un iespējās. Tai skaitā, nevar aizmirst par koncentrēšanās izaicinājumiem: būt digitālajā vidē nenozīmē, ka koncentrējamies tikai uz doto uzdevumu, un ir jāpiemīt prasmei virzīt bērnu domāšanu mācību laikā.

Būtiska loma ir arī interešu izglītībai. Lai gan Latvijā tās līmenis ir labs, profesore Daniela aicina arī izglītībai skolās kļūt interesantākai un mācību procesam pārņemt tos radošos un aizraujošos elementus, kurus sniedz interešu izglītība. Pulciņiem ir jābūt, taču ir jādomā par to, kā interešu izglītības elementus iekļaut mācību saturā un mācību stundās.