Klausāmsaruna 'Zinātjauda': Kā Covid-19 pandēmija ietekmēja Latvijas mācību sistēmu?

Gandrīz visiem ir viedoklis par izglītību – gan paši esam gājuši skolā, gan turp sūtām mūsu atvases. Taču ko par izglītības procesiem stāsta dati un pētījumi? Izglītības un zinātnes ministrija šajā pavasarī sadarbībā ar portālu “Delfi” piedāvā klausāmsarunu ciklu “Zinātjauda”, kurā diskutēsim par dažādiem Latvijas izglītības jomas jautājumiem, kas ietekmē mūs visus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmās sērijas lielā tēma ir "Covid–19 ietekme uz mācīšanu un mācīšanos", kuru sarunas vadītājs Artis Ozoliņš šķetina kopā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētnieci Lienu Hačatrjanu, profesori Baibu Martinsoni un Izglītības pētniecības institūta pētnieci Lindu Mihno, kā arī ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiķi Edgaru Plētienu.

Covid-19 laiks radīja lielas pārmaiņas veidā, kā notiek mācīšana un mācīšanās, un tas ir izgaismojis, cik svarīgi ir lielie starptautiskie pētījumi. Ieguvējas ir tās valstis, kurās notiek valsts mēroga lielie pētījumi, jo tieši lielas, regulāras datu vākšanas par skolēniem ar ilglaicīgu un atkārtotu pieeju dod visprecīzāko ainu.

Aina nav traģiska, bet plaisa veidojas

Kā sarunā skaidro pētniece Liena Hačatrjana, aina nav tik traģiska, kā to zīmēja dažādi simulāciju dati, kas parādījās pandēmijas sākumā. "Tomēr velns slēpjas detaļās, jo valstīs, kur notiek regulārās testēšanas, kopumā mācību rezultātu kritums nav tik dramatisks, bet kritums redzams atsevišķām skolēnu grupām. Tas ir aspekts, par kuru ir vērts runāt daudz arī turpmāk – dažādas grupu atšķirības un atšķirības starp skolēniem, kuri jau pirms tam bija riska grupās un kuriem jau bija kādas mācīšanās grūtības. [..] Un tad ir ārējie apstākļi, piemēram, tehnoloģiju pieejamība, vecāku atbalsts, apkārtējo atbalsts, kas veicināja plaisas palielināšanos starp skolēniem, kuriem mācībās gāja tīri labi, un tiem, kuriem bija grūtības arī jau pirms tam."

Uzzini vairāk! Pētījuma "Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā" rezultāti

"Skatoties uz datiem, kas man ir pieejami par divām skolām Cēsīs, mēs nevaram teikt, ka visiem skolēniem ir milzīgas problēmas. Šo retoriku ir jāizslēdz. To nevar novērot arī pēc skolēnu atgriešanās skolā. Šis apgalvojums nav patiess," papildina metodiķis Edgars Plētiens. "Tomēr mēs redzam, ka, skolēniem atgriežoties skolā pēc pārtraukuma, viņi iedalās divās daļās. Vieni ir tie, kuriem jau pirms tam bija grūtības ar mācīšanos – viņiem tās ir augušas. Otrs – procesā parādījusies apātija. Skolēniem ir diezgan grūti sakoncentrēties. Un tas, iespējams, ir stāsts par to, ka kādu laiku skolēns ir bijis viens un tagad ir atkal jāstrādā grupā. Skolēniem ir saasinājušās dažādas mentālās problēmas, un mācīšanās prasmes ir samazinājušās. [..] Ļoti minimāli to var novērot, bet ir paaugstinājušās konfliktsituācijas," stāsta Plētiens, uzsverot emocionālā stāvokļa nozīmīgumu mācību procesā.

Zināšanas vai vērtējums – kas svarīgāk?

Tieši emocionālais stāvoklis bija viens no pētījumu objektiem profesores Baibas Martinsones darbā. "Vienu no pētījumiem veicām pandēmijas pirmā viļņa laikā attālināto mācību laikā. Mēs aptaujājām vairāk nekā 2500 vecākus par viņu stresu pirmā pandēmijas viļņa laikā. [..] Mūsu dati rādīja, ka 45% vecāku pašā sākumā atzina, ka attālinātās mācības ir ļoti nozīmīgs stresa avots viņu ģimenēs. Sākumā tieši bija darba lapu sūtīšana dažādās platformās, kamēr vēl skolotāju pielāgojās situācijai, un izceļams arī tas, ka mums Latvijā ļoti liels akcents ir uz vērtēšanu, uz izpildi, uz atzīmēm. Ka tik atzīmes nekrītas! [..] Latvijā vecāki kļuva par bērnu skolotājiem un praktiski paši arī mācījās. Japānas piemērā darba lapu uzdevumi bija, lai veicinātu vecāku un bērnu mijiedarbību," uzsver profesore, aicinot mazināt emocionālo uzsvaru uz mācību rezultātiem, bet palielināt savstarpējās sadarbības lomu.

Par vērtējuma lomu piebalso arī pētniece Linda Mihno: "Protams, vecāki uztraucās par mācībām, vai eksāmeni nebūs vieglāki. [..] Latvijā ļoti svarīgs ir vērtējums. Varbūt ne tik daudz, ko bērns zina, bet kāds būs tas cipars galā. Tā ir lielā problēma, ar kuru jāstrādā. Mums ir svarīgas zināšanas nevis cipari."

Sadarbība, situācijas monitorings un operatīvi lēmumi

Turpinot stāstu par veiktajiem pētījumiem izglītībā, profesore Martinsone ieskicē kolēģu no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes veikto pētījumu par pedagogu efektivitāti attālināto mācību laikā. "Izrādījās, ka visefektīvākie bija tie pedagogi, kuri pārskatīja sasniedzamos rezultātus, kuri kopīgi plānoja attālinātās mācības un tie, kuri sadarbojās un veica darba dalīšanu. Piemēram, nevis visi skolotāji 4. A, B un C klasē ražo vienādus mācību materiālus un mēģina novadīt stundas savās klasēs, bet, ka visi ceturto klašu skolotāji sadarbojas. Pie tam bija novērota arī prakse, ka sākumā skolotāji strādāja attālināti ar mazākām skolēnu grupiņām, stāstot jauno vielu. Un tad lielajās, frontālajās grupās vingrināja jau skolēnu prasmes. Skolotāju trūkumu pilnīgi noteikti var risināt ar attālinātajām mācībām."

Mācību procesā ir vairāki faktori – skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolas vadība.