Lasītprasme Latvijā: vai mēs saprotam, ko esam izlasījuši?

Turpinot šopavasar sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju iesākto klausāmsarunu ciklu “Zinātjauda”, piedāvājam aizraujošu un noderīgu atklājumu pilnu sarunu par lasītprasmi Latvijā. Lasītprasme ir viens no mācīšanās procesa stūrakmeņiem, kas ieliek stingrus pamatus visai turpmākajai dzīvei, un kopā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kāds ir lasītprasmes līmenis Latvijā, kā to māca un kā to uzlabot.

Šos jautājumus sarunas vadītājs Artis Ozoliņš šoreiz šķetina kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas profesori Sanitu Martenu, Liepājas Universitātes asociēto profesori Diānu Laivenieci un Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību čempioni, "YouTube" kanāla "Helma stāsta" satura veidotāju Helmu Elvīru Križeviču.

Kas ir lasītprasme, un kāpēc bērniem ir jālasa priekšā?

"Pirmkārt, lasītprasme nozīmē spēju atpazīt tekstu – izlasīt burtus un vārdus. Lasītprasme ietver arī to, ka sāku domāt par nozīmi un saprotu, ko esmu izlasījis. Lai es saprastu, ko esmu izlasījis, jāizprot ne tikai vārdu nozīme, bet arī gramatika, lai saprastu vārdu savienojumus, kurš teikums kam seko un citas konstrukcijas. Nevar atraut formu no satura – vai varu saskatīt teikuma un domas robežas un nozīmi? Tad jau dodamies tālāk – kas ir pateikts tieši un kas jālasa starp rindām, ko autors ir vēlējies pateikt?" plašo un komplekso jēdzienu skaidro Sanita Martena, uzsverot, ka lasītprasme nozīmē lasīt ne tikai tekstu, bet arī attēlus – shēmas, tabulas un citu vizuālo informāciju.

Pētījumi Latvijā un ārzemēs liecina, ka lasītprasme nostabilizējas līdz 11–12 gadu vecumam, un interesantu faktu atklājis kāds pētījums Somijā. Ja līdz šim tika uzskatīts, ka bērnam priekšā jālasa, vēlams, līdz brīdim, kamēr viņš pats vēl neprot lasīt, tad somi pārliecinājušies – bērnam priekšā jālasa līdz minētajam 11–12 gadu vecumam vismaz 15 minūtes dienā, jo valodas un lasītprasmes attīstība ļoti intensīvi notiek līdz 5./6. klasei. "Tas ir izšķirošais posms," uzsver Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas profesore un piedāvā – arī jauno vecāku kursu programmā vajadzētu iestrādāt skaidrojumu, kāpēc būtu jālasa bērniem priekšā.

"Mēs nevaram mainīt paradumus ģimenēs, kuras nelasa, bet mēs varam sasniegt tos, kas vēl gatavojas kļūt par vecākiem," norāda Martena. Interesanti, ka šis Somijā veiktais pētījums arī atklājis, ka lasītais teksts uz bērnu īpaši labi iedarbojas, lasīts vīrieša – tēva vai vectēva – balsī.

To, cik lasītprasmes stiprināšanā svarīga ir lasīšana priekšā, apstiprina arī sarunas jaunākās dalībnieces Helmas pieredze: "Kad es biju maziņa, visi, kas man bija apkārt, lasīja. Man patika, kā mājās to dara, un es ņēmu grāmatu un gāju pie ciemiņiem, lai arī viņi man palasa. Klausoties lasījumos un dažādajās balsīs, man iepatikās tas stāsts." Iemācoties lasīt, mīlestība un interese par pasauli, ko paver grāmatas, saglabājusies, un meitene pati kļuvusi par lielu lasītāju.

Latvijā lasītāji ar zemu pašapziņu

PIRLS pētījumā 50 valstu konkurencē Latvija 2016. gadā ierindojās 11. vietā. Tas, kā atzīst klausāmsarunas "Zinātjauda" otrās sērijas ekspertes, ir labs, bet nav izcils rādītājs – ir vēl, kurp tiekties.

Liepājas Universitātes asociētā profesore šādu rādītāju starptautiskā pētījumā skaidro ar lasītprasmes uztveri Latvijā – ilgus gadus izglītības nozarē dzimtās valodas mācību tradīcijā galvenā uzmanība tika pievērsta lasīšanas ātrumam, skaidrībai un izteiksmīgumam, bet lasītā jēgas izpratne palika otrajā plānā.

"Mūsu skolas pavisam nesen ir sākušas mīt šo taciņu, un skolotāji relatīvi nesen ir sākuši domāt, kas ir lasīšana plašā nozīmē. Postpadomju valstis to ir sapratušas ļoti šaurā nozīmē, tāpēc šādā kontekstā 11. vieta nav slikts rādītājs," vērtē Laiveniece.

Martena izceļ vēl kādu svarīgu aspektu, ko atklājis PIRLS vērtējums, – Zviedrija kopvērtējumā bijusi aiz Latvijas, bet skolēnu pašnovērtējums par savu lasītprasmi ir bijis uz pusi augstāks.