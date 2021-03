Jo lielāks ir Covid-19 pacientu vecums, jo lielāka iespēja, ka iznākums būs letāls, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Pēc 90 gadu vecuma sasniegšanas likmes ir skarbas, Latvijā mūžībā aizgājis katrs sestais inficētais. Tomēr arī šajā vecuma grupā ir stāsti, par kuriem var tikai un vienīgi priecāties, tāds ir Venijas un Ēvalda stāsts.

Ar šo rakstu turpinām sēriju "Zudušais gads?", kurā, uzklausot cilvēku pieredzes stāstus, aplūkojam laika nogriezni gada garumā, kopš pagājušā gada 2. marta, kad Latvijā reģistrēja pirmo pozitīvo Covid-19 testa rezultātu. Kā pandēmija atsaukusies uz cilvēku dzīvi un dažādām nozarēm, tostarp ārstniecību, tautsaimniecību, izglītību un kultūru? Vai šis ir bijis "zudušais gads"?

Venija un Ēvalds Vēveri ir trīs gadu attālumā līdz simtgadnieka vecumam. Vīrs ir piesardzīgs un šo dienu vēlētos svinēt bez lielām ceremonijām, "tā mierīgi", bet sieva "nu dancot" gan gribētu un noteikti gribētu vēl kādā sava iemīļotā režisora filmā nofilmēties. Laulībā viņi ir 71 gadu, gadskārta apritēja martā. Dzīvē abi kopā ir vēl ilgāk, iepazinās brīvvalsts laikā, dzīvojot kaimiņu mājās un sasaucoties pāri žogam, vēlāk Venija Ēvalda uzmanības apliecinājumus vēstuļu formā saņēma no leģionāru ierakumiem. Pagājušā gada decembrī abi pārdzīvoja Covid-19.

Kā vēlāk atklāsies intervijā, savā 97 gadus ilgajā dzīvē Ēvalds nav piedzīvojis neko līdzīgu šai pandēmijai un to dēvē par "vēsturisku notikumu". Viņa un sievas Venijas stāsts ir reti labā noskaņā rakstāms. Sarunā ar "Delfi" Valsts imunizācijas padomes priekšsēdētāja, Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja infektoloģe Dace Zavadska to pat nosauc par veiksmes stāstu. Pašu vecāko senioru saslimstības rādītājus skaudri parāda Slimību profilakses un kontroles centra sniegtie dati: 2020. un 2021. gada laikā kopumā saslimuši 983 seniori vecuma grupā no 90 līdz 107 gadiem, bet no šī skaita miruši 169 – tātad 17,2%. Kā sarunas laikā komentē Zavadska, lielākā daļa no saslimušajiem tā arī pa īstam neatgūstas.

"Uznāca slinkums"