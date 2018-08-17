Да будет свет! 13 способов использовать солнечное окно с пользой

Окно, в которое всегда светит солнце, может стать вашим любимым местом для чтения, домом для растений или спальней для кошки. Что выбрать? The Spruce предлагает несколько вариантов, а выбор уже за вами.

Смягчите свет

Все хорошо в солнечных окнах, да вот только сложно смотреть телевизор, обедать или просто беседовать — изображение на телевизоре не видно, а глаза приходится прикрывать козырьком из ладони. В таком случае пригодятся светлые занавески нейтральных тонов. Если вы не хотите терять ни люкса света, то выберите белые шторы, которые будут служить как рассеиватель света.

Повесьте суккуленты

Поскольку суккуленты — дети солнечных пустынь, то есть смысл повесить их перед окном, чтобы они наслаждались светом. Посадите их в стильные кашпо в подходящую почву и регулярно их поливайте, дав почве полностью высохнуть.

Место для утренних ритуалов

Если в вашем доме есть окно, в которое по утрам ярко светит солнце, воспользуйтесь возможностью заряжать свои батарейки на весь день. Поставьте там столик и пару стульев и утренний кофе будет в несколько раз вкуснее. Солнце заряжает вас эндорфинами и витамином D, кофе — энергией и новый день становится намного приятнее.

Спальное место для кошки

Вряд ли кошки любят что-то больше, чем сон на солнце. Соорудите вашему пушистому другу корзинку с подушкой и прикрепите ее к подоконнику. Поверьте, ваша кошка будет вам очень благодарна.

Светлое рабочее место

Если вы постоянно работаете из дома или вам нужно место, чтобы работать с домашней бухгалтерией, то выберите для этого самое солнечное место в доме — солнце вас будет "подзаряжать" и вы быстрее управитесь с делами.

Сыграйте на контрастах

Залитое солнцем окно с белой рамой может выглядеть более стильным, если покрасить прилегающие к окну стены в черный цвет. Это уравновешивает и подчеркивает яркий свет. Не забудьте о широких белых плинтусах — с ними комната будет выглядеть просторнее.

Больше зелени

Расставьте рядом с окном свою коллекцию растений (которые любят яркое солнце) и вы увидите, как они помещение оживет и заиграет новыми красками.

Уголок для чтения

Откиньтесь в удобное кресло и погрузитесь в мир новой книги, еще пахнущей типографской краской, или перечитайте любимый роман. Если поставить кресло рядом с солнечным окном, то читать можно с рассвета до заката с перерывами на чай с плюшками.

Подоконник как книжная полка

Если место у окна уже стало вашим книжным штабом, то поставьте на подоконник любимые книги и те, что ждут своего часа. Это не только удобно, но и выглядит очень стильно и в то же время по-домашнему.

Проращивайте семена

Солнечный подоконник — идеальное место для проращивания семян. Солнце, тепло и достаточный полив — а что еще нужно будущим растениям?

Поставьте банкетку

Солнечное окно — замечательное место для того, чтобы поставить рядом с ним удобную банкетку с парой мягких подушек, а можно дополнить ее столом и парой стульев и это будет ваша новая любимая столовая.

Выращивайте зелень

Не стоит тратиться в магазине на пару жухлых веточек базилика, когда вы сами можете выращивать свежую зелень. Для этого вам и пригодится солнечный подоконник. Когда под рукой растут ароматная мята, терпкий розмарин и душистое орегано, можно не беспокоиться, успеете ли вы в магазин за зеленью для нового рецепта.

Больше цвета

Как и в случае с черной стеной, небольшой цветовой акцент способен полностью изменить восприятие яркого света. Попробуйте украсить оконную раму цветной полоской и этот, казалось бы, несущественный акцент выделит окно из всего помещения.