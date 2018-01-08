Выбираем комод для спальни. Пять факторов, которые нужно учесть

Как мы писали совсем недавно, среди актуальных тенденций 2018 года есть все больше увеличивающаяся популярность разнообразных буфетов и комодов, поскольку люди стремятся хранить вещи рационально. И вот как правильно выбрать комод для спальни.

Выберите место

Самое первое, что нужно сделать – выбрать место, куда вы хотите (и, главное, можете) поставить комод. Поскольку это не вещь первой необходимости для спальни, то там может либо не быть для него места, либо, все ваши вещи спокойно умещаются в большой шкаф.

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Если же вы все-таки решились на комод, запланируйте удобный подход к ящикам – они должны выдвигаться полностью, никому и ничему не мешая.

Продумайте размеры комода

Если у вас небольшая комната, то лучше заранее провести все замеры в том месте, где вы хотите его установить. Просчитайте максимальную высоту, ширину и глубину комода, который встанет в запланированное место.

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И обязательно учтите, из какого материала будет сделана задняя стенка вашей мебели – если предполагается, что это будет ДСП, то добавьте к размерам комода еще 1-1,5 см. Это важно в том случае, если он не будет стоять у стены. Если же вы планируете придвинуть его к стене, то задняя стенка легко может быть фанерной.

Определите, сколько денег вы готовы потратить

Четко определите границы суммы, которую вы готовы потратить на приобретение комода. Это упростит вам выбор, но и сделает его более сложным. Ведь более дешевая мебель зачастую изготовлена из менее качественных материалов и прослужит вам меньше.

Определитесь со стилем и цветовой гаммой

Проще всего в данном случае будет купить комод вместе с кроватью – в рамках одного спального гарнитура. Тогда вы совершенно точно получите мебель в одном стиле.

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Если же вы покупаете комод отдельно, то обязательно подбирайте его так, чтобы он не смотрелся в спальне чужеродным предметом. Для классического интерьера подойдет мебель из дерева – дуба или вишни. В случае с хай-теком можно обойтись комодом в минималистическом стиле. Главное помнить, что фурнитура также играет большую роль – ручки и дверцы ящиков должны гармонировать с общим обликом комнаты.

Подсчитайте количество ящиков

На стадии рассматривания конкретных вариантов комода нужно четко понимать для чего вам, собственно, нужен этот комод. Стандартное количество ящиков – от трех до пяти. Если вам нужно больше, то, может быть, стоит купить полноценный шкаф? Если меньше – тумбочку?

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Если в планах хранить там не только одежду, но и бижутерию или документы, то присмотритесь к комодам, у которых верхний ящик разделен на секции или этих ящиков сразу несколько.