Džesis divreiz nonācis atpakaļ patversmē. Mājas meklē cilvēku alkstoša 'ūdenszāle'

Lustīgs, mīļš, īsta kompānijas dvēsele – tā raksturots dzīvnieku patversmes "Labās mājas" iemītnieks Džesis. Patversmē viņš atgriezies divreiz, saimnieki no suņa atteikušies... Vai tāpēc viņš nebūtu pelnījis trešo – cerams, pēdējo – iespēju kļūt par kāda atbildīga saimnieka mīluli? Patversmes darbinieki tic, ka skaistais Džesis noteikti būs uzticams draugs visiem ģimenes locekļiem. Turpinājumā vari lasīt, ko par suni saka patversmē.

Džesis ir īsts mīļsuns, kurš meklē sev ģimeni, kurā suns ir pilntiesīgs tās loceklis un tiek iesaistīts ikdienas norisēs.

Lai gan Džesim šobrīd jau ir 8-9 gadi, suņupuika joprojām ir īsta kompānijas dvēsele – cilvēka sabiedrību ļoti alkstoša "ūdenszālīte", kas vienlaikus var ar stundām gulēt kādam līdzās, rādot savu varen mīļo punci. Labdabīgs, kustīgs, aktīvs, "smaidošs" un dzīvespriecīgs "lācis". Droši adoptējams ģimenē ar bērniem, sadzīvo ar kaķiem un suņu meitenēm.

Jāsaka, gan – ja kāds cits suņu vīrs būtu ar mieru palikt viens dārzā un baudīt saules starus, Džesis gan nav no tiem, viņš labprātāk ies meklēt kādu interesantāku nodarbi, jā, jā, arī aiz upēm un kalniem. Līdz šim sētas nav bijis šķērslis, vienmēr tiek atrasts kāds stūris vai kāds vaļīgāks dēlis...

Vēlams, lai vismaz kāds no ģimenes locekļiem (piemēram, omīte vai opītis) pa dienu būtu mājās un sastādītu viņam kompāniju vai arī mājai apkārt būtu kārtīga sēta, lai Džesis neiet draudzību meklēt kaut kur citur.

Džesis ir piedalījies arī fotoprojektos – "Ēdenes dārzs" (par to lasīt šeit) un "Be Trendy" (plašāk šeit), kuros ar fotogrāfes Innas Grinn palīdzību tika radīti suņu portreti, kas katru mīluli attēloja īpašā gaismā, gluži kā no žurnāla vāka.

Dzīvesstāsts

2012. gada martā trīs gadu vecumā Džesis uz patversmi tika nogādāts no Līgatnes.

Foto: Privātais arhīvs. Džesis 2012. gadā

2014. gada martā tika adoptēts, bet 2014. gada septembrī Džesis atgriezās patversmē, jo puika klaiņoja. Diemžēl, lai arī viņa jaunie īpašnieki zināja, ka suns pēc pamukšanas brīvsolī atkal nonācis patversmē, pakaļ viņam nebrauca. Jaunajā dzīvesvietā dažu mēnešu laikā Džesis bija vienkārši katastrofāli pārbarots.

Foto: Privātais arhīvs. Džesis 2014. gadā

2014. gada septembrī Džesim "uzsmaidīja laime" un suņupuika tika adoptēts, bet diemžēl atkal bija devies brīvsolī un 2017. gada martā nonāca citā patversmē, no kurienes Džesi paņēmām uz "Labajām mājām", jo īpašnieks atteicās savu suni ņemt atpakaļ.

Foto: Privātais arhīvs. Džesis 2017. gadā

Šobrīd Džesis patversmē gaida īsto māju piedāvājumu! Ja vēlies palīdzēt Džesim vai uzzināt par suni ko vairāk, sazinies ar patversmi.