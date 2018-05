Ikdienišķas lietas, ko droši vari vest uz dzīvnieku patversmi

Dzirdot vārdus "dzīvnieku patversme", daudzi kā pirmo noteikti iedomājas tieši mīluļu adoptēšanu. Taču ir vēl citi veidi, kā palīdzēt četrkājainajiem draugiem, ja nevēlies kādu no kaķiem vai suņiem pārvest mājās. Ja sakrājušās segas, iekrāta nauda vai kaudzē stāv vecās avīzes, liec to visu lietā!

Bieži vien tieši mazie darbi ir zelta vērtē, un to var teikt arī par palīdzību dzīvnieku aprūpē. Patversmēs visā Latvijā diemžēl netrūkst četrkājaiņu, kas gaida savus jaunos saimniekus, taču, ja vēl neesi gatavs par tādu kļūt vai to vairs nevari atļauties, jo mājoklī jau mīt kāds mīlulis, vari apdomāt kādu no citiem veidiem, kā palīdzēt zvēriem.

Patversmēs vienmēr tiek gaidīta sausā barība un konservi. Ja esi sakrājis naudu, ko vēlies izlietot tādam mērķim, noteikti iepriekš sazinies ar izvēlētās patversmes darbiniekiem un noskaidro, kāda veida pārtika nepieciešama. Darbinieki noteikti spēs palīdzēt un paskaidros, kāpēc un kāda barība tiek gaidīta. Vadoties pēc speciālistu norādījumiem, attiecīgo barību varēsi iegādāties un sarūpēt dzīvniekiem. Tas pats attiecas arī uz suņu un kaķu kārumiem.

Rotaļlietas. Gan suņi, gan kaķi savas dienas aizvada gana vienmuļi, lai ikkatra rotaļlieta viņiem sagādātu prieku. Ja mājās kāda bumba kļuvusi lieka vai vēlies sarūpēt jaunu, dari tā! Patversmes mīluļi būs pateicīgi un ar prieku nodosies spēlēm.

Segas, palagi un auduma gabali. Lai arī drēbes uz patversmi nevajadzētu vest, siltas segas suņiem un kaķiem noteikti noderēs. Tās tiek paklātas būros un suņu aplokos, lai dzīvniekiem būtu silti. Siltos mēteļus un spilvenus gan patversmju darbinieki lūdz atstāt mājās.

Pavadas un siksniņas arī lieti noderēs, lai varētu draiskulīgos suņus vest pastaigās. Ja tavā rīcībā tādas ir, vari vest uz patversmi.

Makulatūra, proti, avīzes un kartona gabali noder paklāju veidošanai. Ja konkrētajai patversmei tas nepieciešams, sakrātos papīru kalnus vari nogādāt.

Kaķu kastes un smiltiņas arī vari nogādāt patversmei, murrātāji labprāt izmantos!

Barības trauciņi, ja kļuvuši lieki, noteikti noderēs kā suņiem, tā kaķiem.

Ja šaubies par kādas lietas noderīgumu patversmē, sazinies ar tās darbiniekiem un noskaidro, kas tieši ir nepieciešams un ko labāk atstāt mājās.