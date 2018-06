Saimnieka buča kaķim - vai vēlama un ko der zināt

Ģimenē mīlestību ir pieņemts izrādīt ar bučām un apskāvieniem. Arī mājdzīvnieki ar laiku kļūst par pilntiesīgiem ģimenes locekļiem, līdz ar to pieķeršanās tiek izrādīta tādā veidā. Bet vai kaķi šos saimnieka mīlestības žestus uztver līdzīgi?

Kaķis savu pieķeršanos cilvēkam neizrādīs ar buču došanu, tāpēc, visticamāk, ka šāda veida uzmanība no saimnieka puses nav labākais veids, kā izrādīt mīlestību, vēsta portāls "Cathealth.com".

Kā kaķi izrāda mīlestību?

Lai parādītu savu pieķeršanos, peļu junkuri izmanto ķermeņa valodu. Lēna acu mirkšķināšana ir viens no veidiem, kā kaķis pasaka "es tevi mīlu". To var pielīdzināt cilvēka bučai, taču lielākoties šis mīlestības žest no kaķa puses tiks izrādīts bez jebkāda fiziska kontakta.

Ja kaķa seja negaidīti atduras pret tavējo, tad zini – tavs māja mīlulis cenšas tev izrādīt pieķeršanos. Murrājošā glaušanās pret seju var izraisīt tev nepatīkamas sajūtas vai niezošu degunu, tomēr atceries, ka kaķis arī ne vienmēr ir sajūsmā par tavām bučām un apskāvieniem.

Arī kaķa pieglaušanās un rīvēšanas pret saimnieku tiek uztverta kā mīlestības pazīme. Smaržu dziedzeri šiem dzīvniekiem ir izvietoti viscaur ķermenim, līdz ar to rīvēšanās gar tevi ir viens no veidiem, kā iezīmēt savu teritoriju jeb padarīt tevi par "savējo".

Kā bučot kaķi?

Lielākā daļa murrātāju atļaus savam saimniekam nobučot viņu uz pieres. Tajā pašā laikā ir arī tādi kaķi, kuri šādu uzmanību nevēlas saņemt, un tev to vajadzētu respektēt. Ja tavs kaķis atliec ausis, šņāc vai kādā citādā veidā cenšas izvairīties no buču saņemšanas, tad labāk neizmanto to kā veidu, lai izrādītu savu mīlestību.

Ja tomēr nedomā atteikties no kaķa bučošanas, iesakām tev dažas lietas, kuras vajadzētu ievērot:

Izvairies no kaķa bučošanas uz lūpām. Tavs mīlulis var pārprast šāda veida tuvību un nelabvēlīgi uz to reaģēt. Tāpat kaķi var pārnēsāt dažādas slimības, kas izplatās caur siekalām. Īpaši uzmanīgi ir jābūt ar kaķēniem, kuri vēl nav vesti pie vetārstiem uz ikgadējo pārbaudi.

Nebučo kaķi, kuru tu nepazīsti. Tas, ka tavs mājas mīlulis labprāt saņem bučas, nenozīmē, ka tās patiks arī citiem murrātājiem. Dzīvnieks, kas tevi nepazīst, uz šāda veida tuvību var reaģēt ar dusmām, tādā veidā cenšoties sevi aizsargāt.

Nemāci savam bērnam bučot kaķus. Dažiem kaķiem ir mazāka cieņa pret bērniem nekā pret pieaugušajiem. Šī iemesla dēļ peļu junkurs var saskrāpēt tā bērna seju, kas cenšas tam tuvoties.

Kaķa saimniece un aktīva dzīvnieku blogere Endžija Beilija portālā "Caster.com" atzīst, ka vienmēr savu mājas mīluli bučo uz lūpām: "Cilvēkiem ir dažādas reakcijas, kad viņi redz, kā es bučoju savu kaķi. Tie, kas šādu rīcību neatzīst, parasti man pajautāt: "Vai tu zini, ka viņi ar mēli laiza savus dzimumorgānus?" Un, protams, ka es to zinu, taču mani tas nesatrauc." Kaķa saimniece apzinās, ka daži eksperti uzskata, ka dzīvnieku bučošana uz lūpām var izraisīt dažādas saslimšanas. Par spīti tam Endžija tieši šādi ir izvēlējusies izrādīt savu mīlestību pret pūkaino draugu.