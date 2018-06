Dzīve kā seriālā – tiešraidēs var vērot aizraujošāko posmu putnu ikdienā

Raimis un Milda, Gaja un Kaupo, Osis un Cilla – šie ir daudzu cilvēku ekrānos ļoti populāri varoņi, taču tie nav ne slaveni aktieri, ne dziedātāji, pat ne jūtūberi. Tie ir putni, kurus var vērot Latvijas Dabas fonda (LDF) nodrošinātajās tiešraidēs no aizsargājamo putnu sugu ligzdām, kurām 2017. gada sezonā bija vairāk nekā 7 miljoni skatījumu no visas pasaules. Jūnijs ir viens no aizraujošākajiem posmiem putnu vērošanā, jo tiek audzināti mazuļi, un tiešraides piesaista visvairāk skatītāju. Tāpēc šomēnes LDF aicina īpaši pievērsties putnu tiešraidēm, kā arī ziedot to nodrošināšanai, "MansDraugs" informē LDF pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Tiešraides jau septīto sezonu LDF nodrošina, pateicoties ziedotāju – privātpersonu un uzņēmumu, atbalstam, kā arī brīvprātīgo darbam – putnu ekspertiem un to palīgiem, kas dodas uz ligzdu vietām gan palīdzēt uzstādīt kameras, gan veikt tehniskos labojumus tiešraides gaitā. Savukārt 4G datu pārraidi, kas sniedz augstu translācijas kvalitāti, putnu tiešraidēm nodrošina Latvijas Mobilais telefons. Kameru izvietošana pie aizsargājamo putnu ligzdām, lai novērotu to uzvedību un paradumus, ir paņēmiens, ko ornitologi izmanto putnu pētīšanai, tā iegūstot vērtīgu informāciju par sugu. Pirms septiņiem gadiem LDF vienu no šādām kamerām, kas bija novietota pie jūras ērgļu ligzdas, padarīja pieejamu jebkuram interesentam, sākot tās tiešraidi LDF un Latvijas Ornitoloģijas biedrības portālā "Dabasdati.lv". Tā LDF aicināja cilvēkus iepazīt un labāk izprast putnus un dabas procesus no līdz šim vēl nebijuša skatu punkta – ligzdas. Šosezon LDF nodrošina astoņas tiešraides no dažādām ligzdām. Ģirts Strazdiņš, LDF direktors saka: "Kameras novietojam galvenokārt pie aizsargājamu un retu putnu – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu, mazo ērgļu ligzdām. Iespējams, daudzi cilvēki tieši tā pirmo reizi iepazīst šīs īpašās Latvijas dabas vērtības, ar ko varam lepoties. Vairākus gadus tiek nodrošināta arī translācija no vistu vanaga ligzdas rūpnieciskā Rīgas rajonā, tā parādot, ka dabas daudzveidība mājo arī pilsētā." Foto: Dabasdati.lv Šopavasar veiktā tiešraižu skatītāju aptauja rāda, ka galvenie iemesli, kāpēc cilvēki seko putnu tiešraidēm savos ekrānos, ir, ka tos vērot ir interesanti un aizraujoši, veidojas saikne ar dabu tad, kad dabā nav iespēju būt, kā arī tiek iegūtas jaunas zināšanas par putniem. Vaicāti par ieguvumiem no putnu tiešraižu vērošanas, LDF aptaujātie min jaunās zināšanas, labāku izpratni par dabas procesiem, kā arī relaksāciju ikdienā. Vairāk nekā puse aptaujāto apliecina, ka putnu tiešraides devušas arī labāku izpratni par dabas aizsardzības nepieciešamību. Latvijas Dabas fonds aicina visus nomainīt ierastās ekrānizklaides un vērot putnu tiešraides, kā arī atbalstīt tās, ziedojot finansiālos līdzekļus. To var darīt, zvanot uz ziedojumu tālruni 90006189 (1,40 eiro par zvanu), kā arī ar pārskaitījumu LDF kontā un izmantojot "PayPal". Vairāk informācijas "Ldf.lv". Var izmantot arī ziedojumu kastītes Rīgas Starptautiskajā lidostā un tirdzniecības centros "Galerija Centrs", "Mols", "Origo", "Dole" un "Alfa". Tiešraides var vērot šeit. Savukārt novēroto apspriest var "Dabasdati.lv" forumā. LDF pateicas visiem jau esošajiem ziedotājiem un atbalstītājiem, putnu tiešraižu skatītājiem un līdzjutējiem, kā arī "Dabasdati.lv" foruma dalībniekiem par rūpīgo putnu dzīves dokumentēšanu!