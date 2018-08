Kaķi, kuriem viss atļauts, – aristokrātiskais Čempions un Nikolajs, kas iet pie siksniņas

Mūsdienās "Instagram" konts savam mājas mīlulim vairs nav nekas neparasts, taču kā ir ar kaķa vešanu ārā pie siksniņas? Krišjāņa ģimeni pirms septiņiem gadiem papildināja divi pūkaini un komunikabli kaķu bērni. Kā izrādās, viens no viņiem iet ārā pie siksniņas un brauc riteņa groziņā, bet otrs ļauj sevi mīlēt no ausu galiņiem līdz ķepām.

Pārceļoties uz jauno mitekli, Krišjānis saprata, ka viņu mājoklis ir tik plašs, ka tajā pietiek vietas ne tikai viņiem, bet arī kādam četrkājainam mājas mīlulim. Abi saimnieki lepni atzīst, ka kaķi vienmēr viņiem bijuši mīļi. Krišjānis pat nebaidoties sevi nosauca par "kaķu cilvēku". Te gan laikam jāpiebilst, ka tikpat ātri viņš piebilda, ka arī suņiem neesot ne vainas.

Abi stāsta, ka tieši kaķis ir tas mājdzīvnieks, kurš vislabāk atbilst viņu dzīves ritmam un ikdienas steigai. "Ar suni ir jāievēro konkrēts režīms, bet kaķis piedos, ja tu ieradīsies mājās arī nedaudz vēlāk nekā parasti," stāsta Krišjāņa draudzene Līga. Krišjānis piebilst, ka arī pašiem kaķiem nav izveidojies konkrēts režīms un, visticamāk, viņi pielāgojas saimnieka dienas ritmam.

Jau aptuveni septiņus gadus Krišjāņa ģimeni papildina divi kaķi. Saimnieks atzīst, ka viņa lielākais prieks ir par to, ka abi runči savā starpā labi sadzīvo. Viņi abi nav uzauguši kopā, un katram ir savs īpašais stāsts, kā viņi ir nokļuvuši Krišjāņa gādīgajās rokās. Krišjānis atzīst, ka viņam laukos ir bijuši kaķi, kuri savā starpā plēsušies. Šī iemesla dēļ abi murrātāju saimnieki, Krišjānis un Līga, to sauc par savu veiksmes stāstu, ar kura palīdzību viņi vēlas arī pārējos iedrošināt uzdrošināties uzņemties rūpes par vairāk nekā vienu mīluli.

Kā pirmais ģimenē ienāca Čempions. Viņš tika paņemts no tantes draudzenes, kuras kaķenei piedzima mazie. Kad šī informācija nonāca līdz Krišjānim, viņš, daudz nedomājot, nolēma paņemt vienu minci arī savā ģimenē. Kaut Čempions esot izvēlēts kā pats pirmais no visiem mazuļiem, beigās viņš bija palicis pēdējais. Sākotnējie saimnieki, kuri mazo minku bija noskatījuši, jau bija paspējuši pārdomāt. "Un tā viņš no pirmā kļuva par pēdējo, jo visi kaķēni jau bija izņemti, taču viņš bija palicis viens pats. Tā nu mēs viņu paņēmām pie sevis," stāsta Krišjānis.

Pēc kāda gada Krišjānis ieraudzīja, ka portālā "Facebook" kāds viņa draugs ielicis informāciju par atrastu kaķi. Kaut sākotnējā ideja bija kaķēnu nodot aprūpē citam draugam, dažādu apsvērumu dēļ tā palika tikai ideja. Šī iemesla dēļ mazajam murrātājam tika cītīgi meklētas mājas. Ieraugot palīgā saucienu, Krišjānis pieteicās uzņemties rūpes arī par šo kaķi, kurš iesaukts par Nikolaju.

Saimnieki atzīst, ka viņš ir diezgan valdonīgs: "Nikolajs nerespektē neviena telpu un teritoriju. Viņš visur iet kā savējais. Varētu pat teikt, ka viņš ir diezgan valdonīgs. Es pat smējos, ka nebrīnītos, ja izrādītos, ka viņš patiesībā nemaz nebija noklīdis, bet vienkārši bija nolēmis doties pastaigā pa kaimiņu sētām," Krišjānis stāsta.

Viņš arī atzīst, ka lēmumu par otra kaķa adoptāciju pieņemt nebija grūti. Pēc gada kopā ar Čempionu saimnieki sapratuši, ka viņam vienam ir garlaicīgi un ir vajadzīga kompānija, tāpēc otrs kaķis ieviestu vairāk krāsas ne tikai saimnieku, bet arī viņu mājas mīluļa dzīvē. Par spīti tam, Krišjānis atzīst, ka jaunā murrātāja ienākšana ģimenē esot bijusi nedaudz satraucoši: "Pēc gada kopā ar Čempionu es sāku viņu pozicionēt kā savu "pamata" kaķi. Un tad ģimenē ienāca tāds bosiks kā Nikolajs, kas man visu laiku lika satraukties par to, kā Čempions uz to reaģēs, vai viņam netiek darīts pāri." Taču, redzot, ka abi kaķi savā starpā satiek bez grūtībām, visas raizes esot pazudušas.

Krišjānis atzīst, ka pats sākums visiem ir bijis grūts. Abi jaunie mājas mīluļi ne visai labi uzņēma pārmaiņas ģimenes sastāvā. Viņš stāsta, ka pirmā nakts esot bijusi pavisam traka: "Kad Nikolajs ieradās mūsu mājās, viņš sāka aizskart Čempionu. Viņš, pilnīgi nerespektējot Čempiona personīgo telpu, gāja viņam virsū. Šī iemesla dēļ pirmajā naktī mums nācās viņus nodalīt katru savā telpā."

Iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc kaķi nav spējuši sadzīvot, bija tas, ka Nikolajs pirms nonākšanas pie Krišjāņa ģimenē nav ticis kastrēts. "Fascinējošs ir fakts, ka pēc kastrēšanas kaķis uzreiz mainās," savu pārsteigumu neslēpj Krišjānis. Pēc šī notikuma pagāja neilgs laiks, un abi mājas mīluļi iemācījās savā starpā sadzīvot. Saimnieki gan atzīst, ka, protams, kaķi ik pa laikam kaujas viens ar otru, taču tas vairāk atgādinot mazliet asāku rotaļu nekā nopietnu kautiņu, kurā būtu jāiejaucas, lai abus nešpetnos runčus šķirtu. Līga stāsta, ka tas viņiem varētu būt kā sports, taču Krišjānis piebilst, ka tādā gadījumā tas ir tāds stingrs sports. "Nikolajs uzsēžas Čempionam virsū un laiza viņu vai sazin ko vēl dara, līdz Čempionam apnīk un viņš aizbēg prom," par rotaļāšanās procesu stāsta kaķu saimnieki.

Ar šīs naskās spēlēšanās jeb, kā paši saimnieki to nosauca, "stingrā sporta" palīdzību viņi patiesībā arī viens otru savā veidā atbrīvo no liekajām spalvām. Abi kaķi ir ļoti skaisti un var lepoties ar mīkstu un garu spalvu. Krišjānis atzīst, ka jau pēc pirmā kaķa adoptācijas māja esot bijusi pilna ar spalvām, tāpēc viņš nedaudz baidījies, ka, otram kaķim ienākot ģimenē, spalvu paliks divreiz vairāk. Smejoties viņš saka, ka patiesībā esot vēl sliktāk, nekā viņam šķita sākumā. Pašreiz mājās ir aptuveni trīs vai pat četras reizes vairāk spalvu.

Par spīti daudzajām spalvām un kaķu kašķiet, Krišjānis un Līga cer, ka viņu stāsts iedrošinās arī citus cilvēkus savus mājdzīvniekus nevis iegādāties no cilvēkiem, kuri dzīvnieku pārdošanu ir padarījuši par biznesu, bet gan glābt tos, kuri ir nonākuši nelaimē. Abi saimnieki ar pārliecību var teikt, ka šie dzīvnieki mājās ļoti daudz mīlestības, no kuras pēcāk arī paši cilvēki var smelties un dot to tālāk.

Abu saimnieku lielā mīlestība un apbrīna par kaķiem ir jūtama ne tikai tad, kad viņi aizrautīgi stāsta par kaķu dzīves sīkākajām detaļām, bet arī viņu darbos. Līga un Krišjānis uz dažādiem audumiem un drēbēm ar krāsu flakoniņiem uzpūš vai zīmē Nikolaja un Čempiona siluetus. Šie silueti ir precīzas kaķu kopijas, kas iegūtas no bildes. Viņi paši smejas, ka nereti liek draugiem atminēt, kurš tad no abiem mīluļiem uz krekla ir attēlots. Šos kreklus viņi arī labprāt dāvina saviem draugiem, kuri par kaķiem ir lielā sajūsmā. Arī mūsu sarunas laikā Krišjānis ir tērpies īpašā kreklā. Tas gan nav pašu veidots, bet uz tā lieliem burtiem ir rakstīts "Čempions Mairis Briedis". Pilnam komplektam klāt ir pierakstīts arī Nikolaja vārds. Krišjānis smejas, ka šim kreklam ir simboliska nozīme, jo drauga pundurtaksi sauc Briedis, līdz ar to var teikt, ka uz krekla ir attēlots maģiskais dzīvnieku trio – Čempions, Briedis un Nikolajs.