Lai vīrietis regulāri papildinātu savu enerģiju, viņam (kā jau Saules principa pārstāvim) jāspīd tajās jomās, kas viņa padotībā. Kas tās ir par jomām?

Tas nav nekas jauns!

Pirmām kārtām, vīrietim ir jābūt drošības garantam savai ģimenei un labam paraugam saviem bērniem.

Otrkārt, vīrietis ir atbildīgs par finansēm, bet sieviete – par mīļumu. Ja šis aspekts izpaliek, tad vīrietis kā vīrišķības simbols beidz eksistēt, un var sākties haoss. Viņa pienākums ir palīdzēt mājas darbos un būt džentelmenim, piedomāt pie savas runas, vārdiem, attieksmes. Vīrietim ir jābūt drosmīgam, pat ja viņš nav trenēts un muskuļots, – lai varētu aizsargāt savu mīļoto no briesmām, kaut vai, ziedojot savu dzīvību.

Kas mūsdienās visvairāk grauj vīrieša veselību

Ja pīpēsi un tēlosi, ka nervi beigti,

Tad tavi darbi paliks nepabeigti,

Sauss, smacīgs klepus mocīt sāks

Un Nāves Eņģelis pie tevis ciemos nāks...

Vīrieši sūdzas, ka nevar pārtraukt pīpēšanu vai dzeršanu, aizbildinoties ar pieradumu. Tāda vārda "nevar" nav. Ir vārdi "gribu, negribu". Mans paziņa Vilnis samīlējās meitenē. Viņš, kas bija smēķējis 15 gadus, pīpēšanu atmeta vienā dienā. Jautāju, kā viņš tādu varoņdarbu spēja izdarīt, ja pirms tam smēķēja cigareti pēc cigaretes. Vilnis atbildēja: "Es šo meiteni mīlu! Kad iedomājos, kā justos viņas vietā, ja būtu nepīpētāja un man būtu jābučojas ar smakojošu puisi... Sapratu, ka viņa tiešām justos ļoti riebīgi, un tūlīt atmetu."

Bet, ja mīlestības nav? Puiši saka – bučoties ar meiteni–smēķētāju ir tas pats, kas izlaizīt piespļautu pelnutrauku. Kā tad ir jājūtas meitenei??

Otrs vīriešu netikums, kas smagi grauj veselību ir, kā tautā saka, pļēgurošana. Vai tam, kurš atbild par savu ģimeni, ir vīrišķīgi mājās bļaustīties, rupjiem vārdiem lamāt un pacelt roku pret savu meiteni, bērnu māti, sievu? Vai vīrietis drīkst aplaimot savu mīļoto ar alkoholā smakojošu, noslienātu buču? Šo jautājumu lai sievas uzdod saviem bezgribas mīlulīšiem, lācīšiem, zaķīšiem, veprīšiem un citos mīļvārdiņos nosauktajiem nespējīgajiem vecīšiem–pļēguriņiem.

Kāda kliente man reiz teica: "Skaidrā jau viņš ir labs, dažkārt palīdz mājas darbos, bet tikai raksturs viņam padevies tāds vājāks, jo nevar viņš saviem draugiem atteikt..."

Citas klientes vārdi: "Ja liktenis mūs ir savedis kopā, tad dzīvošu. Kā nekā – kopēji bērni, īpašums, bizness. Ja jau jācieš viņa greizsirdības lēkmes, tad cietīšu..."

Vēl cita "dzērājiņa" laulātā draudzene strikti pasaka: "Lai viņš pļēguro, vismaz vīrieša smaka ir mājās."

Šādi gadījumi ir neskaitāmi – kad tas, kuram būtu jārūpējas par ģimeni un savu meiteni ir vienkāršs lupata, kas tēlo vīrieti, diemžēl...

Pudele glābšanas riņķa vietā

Gadījumi ir dažādi. Kāda mana kliente uztraucās, ka viņas vīram esot reta kaite, kuru nevarot izārstēt pat Straupes narkologi. Vīrs (nosauksim viņu par Jāni) esot alkoholiķis, kas ārstējoties, ārstējoties, bet tik un tā dzerot. Dzīve sievietei (sauksim viņu par Maiju) esot jau līdz kaklam. Saimniecība ejot uz leju, Jānim nekas cits vairs neinteresējot, kā vien pļēgurošana.

Sapratu, ka man vajadzētu paskatīties uz tā saukto "plenci". Aizbraucu uz šo saimniecību un personīgi, bez sievas klātbūtnes, satikos ar Jāni.

Un tagad viņa stāsts. "Redzi, sieva visu laiku man pārmet, ka es neko nedarot, bet es ar savu traktoru izdaru ne tikai savas saimniecības darbus, bet palīdzu arī kaimiņiem. Un, par to dzeršanu runājot, teikšu atklāti, ka es šādi sevi aizsargāju pret viņas mūžīgo neapmierinātību. Kā? Nu, tā – viņa no manis prasa seksu, bet man jau sen nav vēlēšanās ar to nodarboties. Kad viņa, korpulenta būdama, uzguļas man virsū un gaida kaislīgo mīlēšanos, man no viņas smaguma jau elpa nevelk, kur nu vēl stāvēšana. Tad jau labāk notēloju, ka esmu piedzēries. Mazliet paņemu dažus malkus, bet notēloju par pudeli. Ir pat tādas rindas: "Tev piedots tiks, ja nevarēsi, bet it nekad, ja negribēsi." Ar dzērāju viņa atsakās mīlēties, jo elpa smirdot, un es atkal esmu brīvs no visiem pienākumiem! Brīžiem gribu atpūsties no darba, bet tad mani sauc par sliņķi, tāpēc arī labāk notēlot pļēguru. Palaikam tieku aizvests uz Straupes narkoloģisko iestādi. Tur no savas sievas atpūšos. Pēc tam kādu laiku esmu atspirdzis un iegrimstu darbos līdz kundzes nākamajiem uzbudinājumiem. Tad jau atkal ķeros pie savas glābējas – šņabja pudeles, un tā uz priekšu, nebeidzamā aplī."

Tad nu es atsevišķi parunājos ar Maiju un lūdzu, lai viņa savu neapmierinātību ieliek mīlas vingrinājumu attīstībā, apmeklē vēderdeju kursus, kļūst iekārojama. Lai savu Jāni biežāk paslavē – arī tad, ja viņš beidzot ir ieskrūvējis ķēķa lampiņu –, un pārtrauc pārmest.

Pēc kāda laika nesaticīga pāra vietā bija piedzimusi saticība un mīlestība. Jānim alkohols vairs nebija vajadzīgs. Kā jau iepriekš minēju, vīrietim nav vārda "nevar". Ir tikai vārds "gribu"!

Ko sieviete var palīdzēt savam vīrietim?

Pieņem savu mīļoto tādu, kāds viņš ir, un parādi citādas iespējas, kāds viņš varētu kļūt, ja nodarbotos ar pielaisto kļūdu analīzi un izaugsmi.

Pilnveido sevi mīlas mākslās , lai nav tā, kā kāds vīrietis man reiz sūdzējās: "Viņa noguļas gultā kā baļķis un tad vēl uzprasa – cik ilgi tu man pa virsu kačāsies? Beidz reiz savu darāmo un ļauj man atpūsties!" Un sievietes tad brīnās, ka vīrietis krāpj, jo viņš visvairāk vēlas mīlēties ar baudu... Ja mājās šā labuma nav, tad iet pa kreisi. Šad un tad, ja viņš ir nobijies, ka tikai sieva neuzzin, dabū triperi vai kādu citu ligu, jo bailes pievelk bailes. Noteikti ir nācies dzirdēt stāstiņu, ka lipīgā kaite saķerta pirtī uz lavas vai no sabiedriskās tualetes poda brilles?...

Apgūsti kādu masāžas paņēmienu, lai atsvabinātu sava drauga darba spriedzē savilkto muskulatūru: masāža no augšas uz leju nomierina, no apakšas uz augšu – uzbudina.

Sieviete, kas mīl un ciena savu Vīrieti, var iedrošināt un iedvesmot savu laulāto draugu uz īstiem varoņdarbiem – arī palūgt savam draugam, lai viņš nopērk visjaudīgāko un, protams, visdārgāko blenderi. Un tad ik dienu gatavot sev, savam mīļotajam un bērniem svaigu dārzeņu un zaļumu smūtiju. Zaļā barība atjaunos vīrieša veselību un dzīvības spēkus.

Mana Zvaigžņu Māte pirms aizlidošanas Mūžībā teica: "Pienāks laiks, kad veikali būs pilni ar pārtiku. Cilvēki ceps un vārīs, bet vienalga būs neēduši. No bada viņi slimos un mirs.'' Tā arī ir – kad cilvēks ēd nedzīvu pārtiku, kura ir vārīta, cepta, šmorēta, ķermenis patiesībā tiek turēts badā. Pienāk brīdis, kad ķermenis sūc barības vielas no zarnu krokās esošajiem pārstrādātajiem atkritumiem, kas jau ir tapuši par akmeņiem, lai orgāni varētu dzīvot. Kad vajadzīgās barības vielas izbeigsies, orgāni "ēdīs" orgānus.

Receptes katrai saimniecei rodas darba gaitā, bet no pieredzes saku – blakus blenderim vienmēr ir jātur mazā karotīte, ar kuru pagaršot brūvējumu. Vēl gribu pateikt, ka ar spinātiem un nātrēm, kas ir dabiskais dzelzs koncentrāts, jāuzmanās, jo ne katram tie der! Vienā brīdī tie ir ieteicami, bet, kad ķermenim dzelzs vairāk nav vajadzīgs, var sākt reibt galva un mesties slikta dūša.

Zaļo kokteiļu vissvarīgākā sastāvdaļa ir šķiedrvielas, kuras tīra zarnas. Citreiz cilvēks saka, ka viņš katru dienu ēd zaļumu salātus. Piedod, bet ar salātiem nav iespējams uzņemt tik daudz vērtīgo vielu, cik ar blenderētiem šķiedrvielu smūtijiem!

Visbeidzot – esi gudra! Senajos laikos, kad kāds karalis gribēja vest karu pret kaimiņu karali, viņš vispirms apciemoja savu iespējamo "upuri". Ja kaimiņš bija gudrs, bet viņa sieva – muļķe, tad karu varēja uzskatīt par uzvarētu bez kaujas. Ja sieva bija gudra, bet vīrs vājš un karaspēks – novārdzināts, tad karš pat netika sākts, jo pret gudru sievu visiem ienaidnieka ieročiem zūd spēks.

Vēlreiz atkārtoju: bagāts un veiksmīgs vīrietis ir viņa laulātās draudzenes vislielākais sasniegums. Meitenes! Kļūstiet gudras un, lai jūsu vīri caur jūsu gudrību top bagāti Karaļi!

Avots: "Dzīvesziņas gadagrāmata 2018"