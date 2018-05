Daži no mums tos dzird gan, viņiem (teiksim, Agnesei Ziediņai-Zariņai un Marutai Pētersonei ) saruna ar eņģeļiem vai garīgajiem Skolotājiem ir teju ikdienišķa lieta... Bet lielais vairums pārējo nedzird vis (vai vismaz neapzinās, ka dzird). Kas tam par iemeslu? Piecus varbūtējos iemeslus skaidro "Kluchimasterstva.ru" eksperte Natalja Prokofjeva.

Vāja ticība eņģeļu un dvēseles padomnieku eksistencei

It kā jau tu tici, ka Smalkā pasaule eksistē. Bet tomēr šaubies, ka atbildes, kuras tu saņem, nāk akurāt no turienes, no taviem garīgajiem skolotājiem. Tā notiek garīgās attīstības sākumstadijā, kad gribas gūt pierādījumus un liecības, ka Smalkais plāns un eņģeļi patiesi eksistē.

Notiek tas, kam tu tici. Uz ko fokusējies, tas pastiprinās. Ja turēsi uzmanību uz neticību, šaubām, tad tās pieaug. Un, kad atnāk dvēseles atbilde, tavas šaubas uzvar, un tu vēlreiz pārliecini sevi, ka priekškara tajā pusē nekā nav.

Maldīgs priekšstats par to, kā notiek šī komunikācija

Daudziem no tiem, kam vēl nav pieredzes komunikācijā ar garīgajiem padomdevējiem, raksturīgs malds, ka komunikācija ar eņģeļiem ir tiešā nozīmē saruna, kā aprakstīts Bībelē – dziļā naktī cilvēku modina apžilbinoša gaisma, viņš pamostas un redz pie savas gultas dievišķu radību, kas atbilstoši dievišķā balsī uzved viņu uz pareizā ceļa.

Nez, var jau būt, ka ar dažiem tā arī mēdz notikt... Bet ir vienkāršāki un pieejamāki saziņas veidi, par tiem pastāstīsim citā rakstā.

Pārāk aktīva prāta darbība

Tu it kā jau tāpat visu zini, bet domu un zināšanu daudz, bet no visas šīs informācijas gūzmas izvilkt to, kas ir patiess un der lēmumam konkrētajā gadījumā, neizdodas.

Domas riņķo, tu pastāvīgi kaut ko apdomā, analizē. Bet, ja turklāt vēl uztraucies, tiecies visu kontrolēt, tad sirdsbalsi vai Augstāko spēku vēstījumus ir grūti atpazīt. Dažkārt pat neiespejami.

Tu pašlaik pārdzīvo "dvēseles tumšāko nakti"

Ja tu senāk esi jutis Augstāko spēku atbalstu, saņēmi atbildes, bet tagad jūties tā, it kā būtu palicis pavisam viens un tavu saucienu neviens nedzirdētu, tad ļoti var būt, ka tu pašlaik pārdzīvo tā dēvēto "dvēseles tumšo nakti".

Šajā laikposmā notiek tavu garīgo skolotāju nomaiņa. Parasti tas mēdz ilgt no pāris dienām līdz vairākām nedēļām, īpašos (bet ļoti retos) gadījumos – līdz vairākiem gadiem. Šajā laikā "taipusē" tev līdzās neviena nav. Tas saistīts ar to, ka esi nonācis jaunā garīgās attīstības līmenī. Līdzšinējie skolotāji iemācījuši dvēselei visu, kas bija iecerēts, un aizgājuši. To vietā noteikti nāks jauni skolotāji – jaunā, augstākā līmenī.

Nevēlēšanās dzirdēt Augstāko spēku vēstījumus

Nereti cilvēki sabotē eņģeļu atbildes, jo dvēseles dziļumos baidās tos sadzirdēt. Dziļi sevī viņi to jau zina, taču kaut kādu iemeslu dēļ nedara to, ko vajadzētu, atliek vai gaida no padomdevējiem tādu atbildi, kas būtu viņiem pa prātam. Bet visu pārējo nepieņem.

Cilvēkam šajā dzīves punktā ir ērti un labi, pat par spīti nepatikšanām. Viņš nav gatavs kaut ko mainīt, jo viņam ir aizdomas, ka rīcībai būs nepieciešams ne mazums spēku.

Šajā gadījumā nevis skolotājs netiek sadzirdēts, bet ir bail atzīt, ka nāksies rīkoties. Savukārt padomdevēji – tieši pretēji – aktīvi cenšas aizklauvēties līdz cilvēkam, sakot priekšā un pēcāk arī pabakstot, līdz brīdim, kamēr viņā neradīsies izlēmība godīgi paskatīties uz situāciju.

***

Visi šie iemesli traucē sadzirdēt sava Augstākā Es balsi un savus garīgos skolotājus. Nu tu to zini un vari saprast, kāpēc nejūti saikni ar viņiem.