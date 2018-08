Psiholoģijas doktore un grāmatu autore Liza Rankina uzlūko intuīciju kā masku, kuru garu pasaule izmanto, lai runātu cilvēku pasaulē tādā veidā, kas mūs aizsargā un padara mūsu dzīves vieglākas. Kā tad mums ieklausīties šajā balsī? Lūk, pāris viņas padomi!

1. Apzinies, ka intuīcija tev saka patiesību

Pat ja tas, ko intuīcijas balss tev čukst, tevi baida, tajā vienmēr ir kāda daļa patiesības. Intuīcija iziet cauri noliegumu slāņiem un iegriež visdziļāk, lai parādītu, kas ir patiesība.

2. Apzinies, ka tava intuīcija garšo pēc brīvības

Marta Beka iesaka mums sev jautāt: "Ar vai bez grožiem?" Kad intuīcijas balss runā, tad vienmēr ir sajūta kā "bez grožiem".

3. Ieklausies savā ķermenī!

Ievēro to, kā tavs ķermenis reaģē, kad tev ir jāizdara izvēle. Tava ķermeņa "ak, nē!" izpaudīsies kā sažņaudzoša sajūta, bet "jā" bieži vien būs kā atvērtība, atbrīvošanās īpaši krūškurvī. Reizēm izvēle būs biedējoša, tāpēc apjuksi tauriņu sajūtas dēļ. Bet vai tie tauriņi ir priekpilni vai nobijušies? Ieklausies!

4. Interpretē savus sapņus

Kad kognitīvais prāts guļ, intuīcija ir pilnā nomodā. Sapņi var būt pilni ar intuitīvām ziņām, kuras ir jāatkodē. Palasi par to, ko dod sapņu pierakstīšana, un dažādām tehnikām, kā tos interpretēt.

5. Iemācies nolasīt enerģiju

Reizēm tu instinktīvi nolasi kāda enerģiju, nemaz neievērojot un nesaprotot, ka to dari. Tu paskatīsies uz kādu, kuru nekad neesi saticis, bet varēsi nolasīt viņa emocionālo stāvokli, veselību u. tml. Bet, ja apzināti praktizēsim cilvēka enerģijas nolasīšanu, mums būs jāizmanto visi enerģijas lasīšanā izmantojamie "muskuļi", līdz ar ko tiks stiprināta intuīcija.

6. Prasi padomu

Tavs kognitīvais prāts mēģinās tevi pārliecināt, ka ir iespējams kontrolēt dzīvi. Bet tava dvēsele pasmiesies par to, ka tavs prāts tā domā. Jo drīzāk tu sapratīsi, ka Visumam nav vajadzīgs, lai tu to kontrolē, jo vairāk miera un viegluma tu piedzīvosi. Tā kā tu neesi vadībā, kāpēc neprasīt augstāku apziņas spēku palīdzību, kas lielāki nekā mazais tu? Vai tu to sauc par Dievu, Dievieti, Budu, Allāhu vai Kapteini Kranču – pakļaujies šim mīlestības spēkam, kas var parādīt tev labākās plūsmas priekš tavas dvēseles ceļa.

7. Kultivē klātbūtni

Esi šeit tagad. Kad tavs prāts ir aizņemts ar to, kas notika pagātnē, vai to, kas vēl nav noticis, tev ir mazāk piejamas intuitīvās zināšanas, kas eksistē tikai tagad. Lai kultivētu klātbūtni, meditē, pavadi laiku dabā, praktizē līdzdomāšanu ikdienas aktivitātēs.

8. Ievēro zīmes

Pasaule ir dzīva, visam ir apziņa, un apziņa pati vienmēr cenšas komunicēt ar mums. Taču lielākoties mēs esam tik aizņemti un aizrāvušies ar kaut ko, ka palaižam garām zīmes, kas mums rāda, kā atrast un piepildīt savu aicinājumu, kā satikties ar pareizajiem cilvēkiem un kā dzīvot saskaņā ar mūsu dvēselēm. Iemācies interpretēt zīmes!

9. Spēlējies ar savu intuīciju

Kā Liza Rankina rakstīja savā grāmatā "The Fear Cure" ("Zāles priekš bailēm"), tava intuīcija nekad nav precīzāka kā tad, kad mīļotā dzīve ir robežsituācijā. Ja tava intuīcija kliedz: "Neuzticies tai auklei!", tev vajadzētu to ievērot.

Bet negaidi dzīves/nāves situācijas, lai sāktu mācīties izšķirt robežu starp intuīciju un paranoju. Tā vietā kultivē rotaļīgas attiecības ar savu intuīciju. Padari to par spēli! Telefons zvana? Paskaties, vai vari sajust, kas zvana. Ej uz sporta spēli? Pamēģini sajust, kas uzvarēs. Ej uz pirmo randiņu? Vai vari pateikt, kā tas beigsies? Paspēlējies un skaties, kas notiks.

10. Testē savu intuīciju

Redzi vīziju? Pieraksti to intuīcijas kladē un pārskati vēlāk. Reizēm izvērtēšana, kā lietas notika, kad sekoji savai intuīcijai vai to ignorēji, var paņemt pat gadu vai divus. Sākotnēji sekošana vīzijām var šķist riskanta. Bet laika gaitā tev parādīsies tas, ko man patīk saukt par "uz pierādījumiem balstītu ticību". Kad redzēsi, cik viegli lietas notiek, kad tu seko savām vīzijām, tev daudz retāk gribēsies ignorēt savas vīzijas.