Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir erca kungs. Uzzini, ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem!

Mīlestība ir visdižākais spēks pasaulē – par to erca kungs ir pilnīgi pārliecināts un prot to iemācīt arī saviem bērniem (no šīs kārts pārstāvjiem iznāk lieliski vecāki). Viņam piemīt izcilas prāta un dažkārt arī ekstrasensorās spējas, un virsotnes viņš var sasniegt gandrīz jebkurā jomā – īpaši finansēs, jurisprudencē un visur tur, kur jākārto attiecības ar partneriem.

Strīdēties ar viņu nevajag pat mēģināt, jo pēc argumenta erca karalim tālu nav jāmeklē, un taisnīguma izjūta viņam bieži liek mesties aizstāvēt citus cilvēkus.

Spējas pārvaldīt ģimeni viņam nāk līdzi no iepriekšējās dzīves, erca karalis meklē īpašu, dvēselisku mīlestību, tomēr nereti kļūdās partnera izvēlē un tādējādi sabojā sev dzīvi (toties tie, kuru ģimenē ir erca karalis, var būt laimīgi). Katrā ziņā pielūdzēju, mācekļu un dievinātāju viņam vienmēr apkārt pulka.

Uzdevums: iemācīties sadalīt savu mīlestību, lai pietiek arī dzīvesbiedram, ne tikai bērniem (īpaši tas attiecas uz sievietēm, kurām jaudas ir tik daudz, ka viņas nereti ieņem ģimenes galvas lomu, nostumjot malā savus vīrus).

Pārbaudījums: erca karalim lemts piedzīvot brīdi, kad tiek zaudēti mīļi cilvēki, un samierināties ar šīm sāpēm, nekļūstot par tirānu ģimenē (kā jau ikviens karalis, viņš to spēj, taču vienīgi tad, ja viņu nodod paši tuvākie).

Erca kungi ir arī Francis Ferdinands, Jurijs Ņikuļins, Breds Pits, Kristīna Agilera.