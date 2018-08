Beidzies laikposms, ko astrologi dēvē par retrogrādu Merkuru , bet vairums atceras kā neveiksmīgas komunikācijas, pārpratumu, aizkavēšanās, papīru ķēpas un salūzušas tehnikas laiku. Jāatzīst, personīgi es to sagaidu ar atvieglotu nopūtu!

Merkura cilpas nav retums – šogad tādu ir trīs: pirmo piedzīvojām no 23. marta līdz 15. aprīlim, otrā bija tagad, no 27. jūlija līdz 19. augustam bija otrā, un vēl trešo sagaidīsim 17. novembrī, un tā ilgs līdz 7. decembrim. Nupat piedzīvotā Merkura cilpa notika Lauvas zīmē un sakrita ar aptumsumu koridoru, tāpēc atmiņas par šajā laikā notikušajiem pārpratumiem, ķezām un ķibelēm varētu būt jo īpaši krāšņas (un diemžēl ar paliekošu efektu).

Droši vien tev arī atmiņā nāk neseni notikumi, kad pēkšņi bez jebkāda iemesla saniķojas tehnika, dators, planšete vai mobilais tālrunis uzmet neizprotamu sistēmas kļūdu, uz līdzenas vietas samežģās kāja un, esot pilnīgi skaidrā prātā, izdodas pielaist kļūdas pavisam vienkāršā aritmētikā vai aizsūtīt e-pastu nepareizajam adresātam. Ja ne pašam, tad gan jau draugiem kaut kas līdzīgs gadījās!

Lai ilustrētu, kā tad tas mēdz notikt, pastāstīšu pāris atgadījumus no sava jūlija un augusta (tas ir, no posma, kad saziņas un darījumu patrons niķojas), jo viena lieta ir teorija, bet otra – kad tu ar to reāli saskaries.

Pirmais kārtīgais blieziens pa pieri bija jau 27. jūlijā, kolīdz Merkura cilpa sākās (un turklāt bija Mēness aptumsums). Šis "velnišķais pāris" gandrīz nogrāva rituālu, kas man bja jāvada un uz kuru bija norunāts doties draudzenes mašīnā. Proti, mašīna nebija pierunājama izkustēties! Milzu ātrumā saorganizēts plāns B izglāba situāciju, bet ne nervus, protams. Jo nav gluži kā tajā anekdotē, kad veikalā saplīsusi kase, visa rinda nikna, un tikai astrologs savā nodabā priecājas – re, kā retrogrādais Merkurs strādā!...

Otrs piedzīvojums iesita pa finansēm – vecmāmiņai, izrādās, maksājumu kartes termiņš izbeidzās jūlijā, un augustā viņa palika bez naudas. Un ko tad neuztaisīja jaunu karti, jautāsi? Jo secināja, ka pases derīguma termiņš beidzies jau pirms diviem gadiem! Šis burvīgais piemērs ļoti labi raksturo to, ka cilpas laikā Merkurs ceļ augšā visādus nenokārtotus jautājumus.

Tam visam pa virsu ceļojums un atteiktas viesnīcu rezervācijas, navigators, kurš pēkšņi neatrod ceļus, pārceltas konsultācijas un intervijas – glīta "paciņa", kas liek aizdomāties, kurp gan es tā skrienu? Kāpēc es gribu visu pakļaut savai kontrolei un spītīgi laižu garām mirkli "te un tagad"?

Saldajam ēdienam pastāstīšu savu šagada "visretrogrādāko merkurismu". Kaut kāda ziņa FaceBook laikjoslā man sajauca galvu, un 11. augustā es secināju, ka Lindām vārdadiena. Un cītīgi sarakstīju vārdadienas apsveikumus! Kad astroloģe Linda Krāģe man pārsteigta atjautāja, vai viņai ir piešķirts kāds jauns vārds, par kuru viņa nav informēta, es palūkojos kalendārā. Un rakstīju otru ziņu "raundu" – ar atsaukumu, atvainošanos un apelēšanu pie Merkura niķiem. To, kā es sarku, vari iedomāties.

Tā, lūk, dzīvē izskatās šis laikposms, ko tiešām labāk uztvert ar humoru un necensties tajā kaut ko īpaši nokārtot, nopirkt, parakstīt, sarunāt. Atvaļinājumu laiks!

Savukārt tagad gan laiks ķerties pie darba! Varam atkal vilkt ārā plānus, ciparus, grafikus, parakstāmus dokumentus un ieliekamus pamatakmeņus (pārnestā nozīmē, jo būvniecību šis gads nemīl). Lai mums veicas!