Ja jau mēnesis ir Iņ, tātad tagad cīņa par taisnību sāksies sievišķīgākiem līdzekļiem. Domā – maigākiem? Nē, Metāls ir un paliek Metāls – reizēm plata un atklāti cirsta brūce nesāp tik ļoti, kā skaudri un nežēlīgi tieši, asi, negaidīti mums iedursies smalkā Metāla adatiņa. Tiek pielietoti elegantāki, izsmalcinātāki cīņas līdzekļi. Visasākais un visnežēlīgākais knābis ir šim Metāla Gailim. Viņa teiktais "Es! Es esmu perfekts un neatvairāms!" reizēm tik skaudri iegriezīs dvēselē. Un ar jautājumu sev pašam – bet es? Kāds esmu es, kāda ir mana dzīve? Un sitam savu emociju zobenu pret Gaiļa izaicinājumu. Tiek krāsotas perfektas lūpas un nagi, tiek veidots kardināls matu griezums, pirktas izsmalcinātas rotas un zīmolu apģērbs. To pat nevarētu nosaukt par sievišķību, bet par politiskām cīņām.

O, politikā un likuma pantos šis Gailis orientējas lieliski – padod tik upuri! Viņš ir enerģisks, inteliģents, pašpārliecināts, ambiciozs, strīdēties viņs ir gatavs līdz pat rītam. Vai izturēsi viņa trāpīgos cirtienus un sarežģītās piruetes? Šomēnes likteņa knābieniem esi gatavs!

Kāpēc gan tādas emocijas? Atceramies, ka katras sezonas otrais austrumu zvērs ir Persika zieds: ja ne politika, tad personīgā dzīve, mīlas mokas un kaislības sitīs augstu vilni. Es uzcirtīšu to sarkano kleitu, es noplūkšu to pēdējo rudens rozi, iesraudīšu matos un mīlēšu kā pēdējoreiz! Dažreiz savās vēlmēs un gribēšanā izskatīsimies kā mazi bērni. Sitīsim kāju pie zemes un iecirtīsimies – bet man to vajag! Vajag! Kāpēc viņai ir vīrs, kas tā pelna, ka tikai brauka pa ārzemju kūrortiem, bet man nē? Kāpēc citiem ir viss, man nē? Ja šādi Gaiļa izaicinājumu pieņemsim un aso kinžalu paši dursim sev sirdī, ņemsimies, kapāsimies un visādas vainas meklēsim – vai tas būs gudri? Jo, ja jau Persika zieda mēnesis ir par tām sirdslietām, tad labāk izmantosim Gaiļa analītiskās spējas un pētīsim dzīvnieku, kura dienā esam dzimuši, jeb savu laulības pili. Jo, lai kā gribētos, tie kas dzimuši lidot, nerāpos. Un otrādi.

Par piemēru paanalizēšu mūsu izcilo aktieru pāri.

Velta Līne, dzimusi Ūdens Gaiļa dienā – nu, jābūt vīra būtībā kaut kam no Gaiļa. Spožs, izskatīgs, mīl skatuvi, veikls valodā, izteiksmes līdzekļos.

Gunārs Cilinskis, dzimis Zemes Tīģera dienā. Sieva – skaista, radoša, talantīga, jūtīga, savrupa un šerpa.

Gribi, lai tavs dzīvesbiedrs būtu valsts prezidents? Labs prezidents. Skaties, vai pats esi piedzimis Zirga dienā, – tad arī dzīvesbiedrs būs gudrs, ambīcijām bagāts, ar līdera dotībām un labi izskatīsies jebkurā pasaules arēnā.

Tātad – sarunājuši: ja Gaiļa skaudrums šķiet nežēlīgi ass, liekam lietā vēsu mieru, pētam un analizējam. Lai jauks rudens!