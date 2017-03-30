В отдельных районах Видземе и Латгале возможен сильный снегопад.
В некоторых местах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1, +4 градусов на западе страны и от нуля до -3 градусов на востоке.
В пятницу будет пасмурно, местами ожидается небольшой дождь и дымка. Температура воздуха составит +3, +9 градусов. Умеренный ветер будет дуть с запада и северо-запада.
В Риге этой ночью и завтра с утра ожидается дождь, днем он прекратится. Умеренный юго-восточный ветер сменит направление и будет дуть с северо-запада, температура воздуха повысится до +2, +6 градусов.
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