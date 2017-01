В редакцию DELFI Репортера часто обращаются читатели, которые хотят поделиться своим печальным опытом и тем самым предостеречь остальных. Вот очередная такая история. "Пишу вам, чтобы привлечь внимание общественности к тому, как фирма Baltcom при прекращении бессрочного(!) договора настойчиво отказывается возвращать уплаченные вперед деньги", - пишет Константин.

"Сразу скажу - договор подписывал не я, я только помогал "расхлебывать" последствия. Когда Baltcom купила IZZI, она заставила клиентов IZZI оформить новые договоры. Я обычно читаю договора и настоятельно рекомендую это делать всем, но в данном случае мы имеем уже подписанный договор, - рассказывает Константин.

Интересно, что в этом (добровольно-принудительном) договоре сребролюбивая фирма Baltcom в своих меркантильных интересах намеренно прописала, что уплаченная вперед абонентская плата не возвращается.

Хочу обратить внимание, что даже если договор подписан, некоторые его пункты впоследствии могут быть признаны несправедливыми - в таком случае эти пункты договора не имеют силы, если есть соответствующее решение Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП). Как я выяснил, в данном случае так оно и есть - пункт договора противоречит закону.

Кстати, это уже не первый случай несправедливых пунктов в договоре именно фирмы Baltcom. На сайте ЦЗПП указан пример пункта из старого договора, по которому SIA Baltcom имеет право менять пакеты ТВ-каналов как ей вздумается, а клиент при этом обязан выполнять остальные условия и платить деньги. Этот пункт в новых договорах они исправили: при изменении пакета каналов клиент имеет право расторгнуть договор и никакие деньги Baltcom не будет удерживать. Так как этот пример есть на сайте ЦЗПП, видимо, кто-то не поленился и довёл это дело до конца.

Интересно, что в нашем случае мы имели право воспользоваться в том числе и этим пунктом договора. Baltcom по своей инициативе поменял пакет каналов, переместив канал "РТР Россия" в более дорогой пакет. Конечно, это перемещение произошло не сразу, а с перерывом в шесть месяцев, когда РТР был запрещён. Но факт налицо: весной РТР в пакете был, а осенью (когда запрет сняли) - в пакете его нет. Извините, мы ждали полгода. Когда политических препятствий больше нет, вы канал не вернули. Мы уходим, расторгаем договор. Вроде всё хорошо. Но часть денег была уплачена на пару месяцев вперёд! Верните, пожалуйста, эти деньги. Услугой мы пользоваться больше не будем. Договор бессрочный - когда хотим, тогда уходим. Интересно, что даже этот аргумент не убедил клерков SIA Baltcom. Они все как один последовательно ссылаются на пункт договора, что уплаченная вперёд сумма не возвращается (хотя тут уже действует другой пункт договора).

Тогда мы попросили письменный отказ. Это важный шаг: если вы хотите добиться справедливости, требуйте письменный отказ. Тогда его можно отсылать в ЦЗПП вместе с копией договора и заявлением о рассмотрении дела.

Так и было сделано. Когда за дело взялось ЦЗПП, руководство SIA Baltcom сразу подобрело и сказало, что вернёт деньги, но им нужен номер счёта. Извините, номер счёта уже у вас уже давно есть - он был указан при подаче заявления о возврате денег! Ну да ладно. Идём в Baltcom, так, мол, и так, верните деньги. Но клерки снова отказывают.

В конце концов, потратив много времени и нервов, а также показав решение ЦЗПП, клерки сказали, что отправят номер счёта в бухгалтерию, и, может быть, даже деньги вернут. В ЦЗПП мне сказали, что можно было даже не ждать, пока они разберутся, а просто информировать ЦЗПП об отказе - удерживать деньги незаконно. В случае очередного отказа ЦЗПП будет требовать у Baltcom платёжку".

Так вот. Я пишу это, во-первых, чтобы побудить общество не оставлять такие случаи. Да, сумма небольшая. Да, много нервов. Но в Baltcom много пенсионеров, которые вообще не могут за себя постоять. Для них даже пару евро - деньги. А я мог это всё правильно оформить и довести до ЦЗПП.

Если таких официальных жалоб на Baltcom будет больше, то будет больше шансов воздействовать на них и помочь нашим пенсионерам — им уже не будут предлагать подписать несправедливый договор.

Во-вторых, я хочу показать сущность Baltcom - они готовы присвоить любую, даже небольшую, сумму денег (в несколько евро), которая была уплачена вперёд, и которая им не принадлежит. Конечно, большинство не пойдут в ЦЗПП и не будут "морочиться". А Baltcom тем временем будет увеличивать свою прибыль.

Пункт убрали, деньги вернули

Как сообщила представитель ЦЗПП Винета Оре, они написали Baltcom электронное письмо, в котором указали на то, что пункт о невозвращении уплаченных вперед денег, является несправедливым. Потребитель должен платить за тот период времени, в течение которого он получал услугу.

Baltcom согласился с доводами ЦЗПП, обещал вернуть клиенту деньги и исключить спорный пункт из всех договоров.

DELFI Репортер также связался с компанией Baltcom и там сообщили, что деньги уже вернули.

"В конце прошлого года Baltcom принял решение выплатить клиентке уплаченную вперед сумму за телекоммуникационные услуги. После оглашения решения, в компанию обратилось третье лицо (напомним, что договор заключал не Константин, он лишь "расхлебывал" последствия – прим. ред.), чтобы получить переплаченную сумму наличными, что было невозможно сделать, - сообщила представитель Baltcom Эва Пуриня. – После того, как компания получила реквизиты для возврата денег, Baltcom незамедлительно перечислил на указанный банковский счет необходимую сумму. Это было сделано больше месяца назад".

