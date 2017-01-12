ФОТО: Что пришлось пережить пассажирам парома во время шторма в Балтийском море

Как уже сообщалось ранее, минувшей ночью сильный шторм причинил повреждения парому Romantika эстонской компании Tallink Grupp: у парома повреждена антенна радара и один из передних иллюминаторов. Примерно в 03.40 сильный ветер сломал антенну парома, которая, падая, задела один из иллюминаторов и пробила его.

В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре Tango, что на 6-й палубе, вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть — в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты.

По данным службы погоды Финляндии, ночью высота волны в северной части Балтийского моря составляла 7-8 метров, максимальная высота отдельной волны достигала 14 метров.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Как сообщает delfi.lv, в ночь на четверг в шторм попал и паром Isabelle, также принадлежащий компании Tallink Grupp. Сегодня утром паром причалил в порт Стокгольма. По словам директора по маркетингу и продажам Tallink Latvija Байбы Муцениеце, паром продолжает курсировать по обычному графику. По ее словам, сам паром поврежден не был и пассажиры находятся в безопасности.

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