Пасхальные выходные Алина с мужем запомнят надолго. Утром супруги проснулись от того, что на их головы с потолка начала капать вода. Масштабы бедствия стремительно росли, и вскоре вода уже лилась потоками отовсюду: с потолка, со стен. "Создавалось ощущение, что на нас обрушился тропический ливень!" - рассказывает женщина. Не спасали ни тряпки, ни многочисленные тазики и ведра. При этом аварийная служба Rīgas namu pārvaldnieks приехала только через три часа.

"В субботу утром у нас случилась беда: в стене квартиры, расположенной над нашей этажом выше, прорвало стояк холодной воды общего пользования. Авария была настолько мощной, что за считаные минуты наша квартира оказалась затопленной практически полностью! Вода лилась потоками отовсюду: с потолка, со стен! Мы не успевали ее собирать - создавалось ощущение, что на нас обрушился тропический ливень! - вспоминает жительница Вецмилгрависа Алина. - Это хорошо, что по какому-то чутью мы решили оставить маленького ребенка (год и 9 месяцев) у бабушки. Я не представлю, если бы в этот момент ребенок был дома вместе с нами.

Естественно, первое, что мы сделали - это позвонили в аварийную службу Rīgas namu pārvaldnieks. Это было сделано в 8.02. Нам сообщили, что рабочие прибудут незамедлительно. Но в итоге они приехали только в 11.00! С помощью дворника, который случайно оказался в этот праздничный день дома, удалось самим перекрыть воду".

"Три часа мы бегали по дому босиком, пытаясь вычерпать воду. Повезло, что сверху лился не кипяток".

"В результате потопа квартира за эти три часа превратилась в полностью затопленное помещение с испорченной мебелью, с разбухшими от воды потолком и полами, отваливающимися обоями, испорченным настенным рисунком в детской комнате, промокшей насквозь одеждой и обувью в шкафах", - рассказывает женщина.

И как назло в этом году супруги не успели застраховать квартиру. "Мы каждый год покупаем страховку, а в этом году было не до этого - мама заболела", - рассказывает Алина, добавляя, что после случившегося у нее сразу несколько вопросов к RNP: "Почему аварийная служба добиралась до нас целых три часа? Кто и какую понесет ответственность за столь халатное отношение к своим должностным обязанностям? Кто ответит за несвоевременно отремонтированный стояк? Мы ведь постоянно и регулярно платим за обслуживание дома! И кто теперь возместит все понесенные мной убытки? Не пойду же я просить деньги у соседки, в чьей квартире все это произошло и которая одна воспитывает ребенка".

В компании Rīgas namu pārvaldnieks ничуть не удивились, узнав про потоп, указав на то, что конкретный дом на улице Скую был построен в 1977 году и что эксплуатационный срок стояка (канализация, холодная вода) уже закончился. "Учитывая техническое состояние стояка, согласно порядку, оговоренному в правилах Кабинета министров Nr.1014, компания Rīgas namu pārvaldnieks в 2015 году и в октябре 2016 года отправляла (по почте и в электронном виде через www.e-parvaldnieks.lv) владельцам квартир смету на 2016 и 2017 год. В приложении были указаны ремонтные работы, которые необходимо провести, в том числе там были указаны ремонтные работы по замене стояка канализации и холодной воды", - говорит представитель RNP Санта Валюма.

По ее словам, работы так и не были проведены, так как общество собственников квартир не предоставило RNP решение о включении необходимых ремонтных работ в общую смету. Кроме того, у дома нет накоплений, чтобы провести эти работы.

"Обслуживающая компания может проводить ремонтные работы только в том случае, если для их выполнения общество собственников квартир обеспечивало соответствующее финансирование - для этого используется уже имеющиеся накопления дома или принимается решение о новом накоплении, с указанием сроков и объема. У конкретного дома нет необходимых накоплений для выполнения ремонтных работ по замене стояка", - отметила Валюма.

Что касается аварийной бригады, которая, по словам читательницы, ехала три часа, то в RNP также не усматривают своей вины. "Сразу после того как был получен вызов, о случившемся был проинформирован дворник, который оперативно перекрыл воду и тем самым устранил утечку. Аварийная бригада прибыла на адрес настолько оперативно, насколько это было возможно, чтобы проверить, что случилось и произвести необходимые действия", - подчеркнули в обслуживающей компании.

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