Жительница британского города Брайтон бросила свою работу, чтобы профессионально заниматься и преподавать танцы на шесте, пишет Daily Mail.

Сузи Кемпбелл впервые заинтересовалась этим видом спорта в 2015 году, когда во время отдыха вместе со своим супругом и двумя дочерьми в Таиланде увидела танцовщиц. По возвращении домой, женщина начала посещать тренировки и решила открыть собственные курсы во Франции. Таким образом, она захотела бросить работу бизнес-консультантом и приобщить к данной деятельности окружающих.

Раньше Кемпбелл занималась велоспортом, прыжками на батуте, нетболом вместе со своими дочерьми, но получила травму, после которой ей пришлось прекратить тренировки. Британка занимается танцами без ущерба своему здоровью. "С тех пор, как я начала заниматься танцами на шесте, чувствую себя более здоровой, сильной и подтянутой", — сказала она.