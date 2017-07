В третьем сезоне сериала об американской политике президент США Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси) встречается с президентом России Виктором Петровым (Ларс Миккельсен) в Белом доме. В рамках встречи Андервуд протягивает руку Петрову, тот в ответ ее пожимает.

Тем не менее создатели сериала эту сцену частично скопировали с реальной встречи Путина и экс-президента США Барака Обамы. На одной из фотографий Обама примерно так же протягивает руку Путину.

Образ Петрова был частично взят с Путина. При этом в третьем сезоне российский президент является одним из сильных противников Андервуда.

Trump and Putin shook hands at the G20 summit and it looked just like "House Of Cards" https://t.co/JsU8Sbmztb pic.twitter.com/FgQ3Ct8b0S