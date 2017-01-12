По словам хореографа Алины Михайловой, ролик был снят в ноябре прошлого года, но в Интернете появился только пару дней назад. Тоннель, в котором как будто танцуют девушки, был создан в студии с помощью декораций. Идею клипа Михайлова объяснила так: "Это часть жизни, которую мы проживаем. Ты приходишь, делаешь свои дела и уходишь домой, оставляя эти мгновения позади. То же можно сказать и о жизни в целом".