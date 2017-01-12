По словам хореографа Алины Михайловой, ролик был снят в ноябре прошлого года, но в Интернете появился только пару дней назад. Тоннель, в котором как будто танцуют девушки, был создан в студии с помощью декораций. Идею клипа Михайлова объяснила так: "Это часть жизни, которую мы проживаем. Ты приходишь, делаешь свои дела и уходишь домой, оставляя эти мгновения позади. То же можно сказать и о жизни в целом".
ВИДЕО: Латвийские девушки станцевали странный танец в тоннеле(8)
Foto: Kadrs no video
Латвийский танцевальный коллектив House of Berries, ставший известным в Сети благодаря видеролику с тверком, обнародовал еще один клип с танцем под названием Through The Corridor.
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