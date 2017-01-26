ФОТО: В Латвии начались съемки фильма о Жанисе Липке

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Foto: Publicitātes foto Съемки фильма о легендарном спасителе нескольких десятков евреев во время гитлеровской оккупации начались 25 января в Юрмале. Фильм режиссера Дависа Симаниса носит название "Мальчик с собакой". В главной роли - Артур Скрастиньш. Создатели ленты отмечают, что она будет первым кинорасскаом о тех, кто спасал жизни в те трагические годы. Планируется, что в прокат фильм выйдет весной следующего года.

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