По данным TMZ, они направили в суд практически идентичные иски. Аффлек и Гарнер просят суд оставить им совместную опеку над тремя детьми, младшему из которых пять лет. Вопрос о разделе имущества, общая стоимость которого может превышать 150 млн долларов, пока остается открытым. Примечательно, что знаменитости решили развестись, не прибегая к помощи адвокатов.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о намерении развестись летом 2015 года. Тогда они пообещали остаться хорошими друзьями и хорошими родителями общих детей, а также отметили, что сообщение о разводе является "последним комментарием относительно их частной жизни". В своем обращении актеры также попросили общественность с уважением отнестись к частной жизни их детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились 20 июня 2005 года, у них трое совместных детей. Большую часть их состояния заработал Аффлек. Отметим, после разрыва ему пришлось оправдываться за роман с няней своих детей, доказывать, что он не игроман, а также лечиться от алкоголизма. Кроме того, Аффлек пережил целую череду кинематографических неудач, от которых его не спасли ни репутация Бэтмена, ни участие старого друга Мэтта Деймона.

Перед свадьбой Аффлек и Гарнер не заключали брачного соглашения, а это значит, что нажитое ими добро теперь должно быть разделено поровну, несмотря на то, что заработки актера и режиссера были заметно больше. Предполагается, что все финансовые вопросы экс-супругов будут урегулированы в ближайшие полгода.