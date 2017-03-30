В 1967 году, спустя четыре года после гибели американского президента Джона Кеннеди его вдова отправилась в храмы Ангкор-Ват в Камбодже вместе с Дэвидом Ормсби Гором – другом своего мужа и экс-послом Великобритании в США.

Ходило много слухов об их романтической связи. Несколько месяцев спустя Гор сделал предложение бывшей первой леди, но та отказалась. Письмо с отказом Кеннеди было среди документов, найденных в Уэльсе в доме Гора. Оно входило в лот, ушедший с молотка за £98,5 тыс.

"Мы с вами разделили так много жизней и смертей, надежд и боли – мы будем разделять их всегда и будем вечно связаны ими", – писала Кеннеди Гору. Как отмечала вдова президента США, если она и сможет найти какое-то исцеление и комфорт, то это должно быть с тем, кто не является частью ее мира "прошлого и боли".

В 1968 году Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса. Гор погиб в ДТП в 1985-м, Кеннеди присутствовала на похоронах.