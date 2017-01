21 января в рижском клубе Melnā Piektdiena состоится благотворительный фестиваль CMF Pop Goes Metal Charity Festival. Цель фестиваля - поддержать приют для животных Ķepu-Ķepā и помочь его обитателям найти новый дом.

Каждая группа, участвующая в концерте, подготовит кавер на известную поп-песню по их выбору. Видеоролики с выступлениями будут опубликованы в соцсетях, где пользователи смогут голосовать за своего фаворита. Победившая группа получит специальный приз.

В мероприятии примут участие: One Morning Left (Финляндия), Chasing The Rise (Литва), Intact и All Icons Murdered (Эстония) и латвийские коллективы Harta, Leftover и Mindesign.

Все средства, собранные на концерте, будут направлены на приобретение корма и медикаментов для животных, а также на улучшение условий содержания обитателей приюта.

Помочь можно будет не только финансово, но и принеся с собой собачий корм, одеяла, покрывала, полотенца, различные игрушки и другие полезные для животных вещи. Перед концертом и во время концерта все это можно будет передать сотрудникам приюта.

Вход на концерт за пожертвования - 2 евро. Начало в 18.20.