7 апреля на сцене ночного клуба Melnā Piektdiena с большим концертом выступит Александр Жвакин, более известный как Loc-Dog.

Loc-Dog стал первым русским исполнителем музыки в стиле electrorap (симбиоз рэпа и электронной музыки) и на данный момент является главным его представителем.

За прошедший год артист представил свою новую полноценную "живую" концертную программу, тем самым освободился от узких рамок уличного жанра и дал возможность заявить о себе в эфире всех популярных российских радиостанций.

Победитель множества номинаций России едет в Ригу с презентацией нового альбома "Крылья". На сцене прозвучат как новые песни, так и старые работы.

Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.