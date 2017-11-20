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20.11.2017
13:07
ФОТО. От Римской империи до КНДР: разница в пище самых богатых и бедных людей
Фотопроекты
Принято считать, что недостаток еды и смерть от голода — удел дремучего Средневековья и страшного Древнего мира. Но эти фото показывают иное.
1
Фотографы Генри Харгривс и Кейтлин Левин тщательно воссоздали типичные обеды нескольких цивилизаций прошлого — и показали некоторые цивилизации настоящего. На фото — Франция начала XVIII века, века Революции. Не удивительно, что она произошла.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
2
В Древнем Египте, агрокультурной цивилизации, бедняки ели, в основном, хлеб и овощи, тогда как фрукты и мясо были уделом состоятельных граждан.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
3
Схожая картина и в Древнем Риме, правда мясо было вытеснено рыбой.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
4
Переносимся вперед на пару тысячелетий и оказываемся в современной Северной Корее, где 24 млн человек сегодня не знают, удастся ли им поесть завтра, а более четверти детей страдают от хронического недоедания.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
5
Как обстоят дела в современной Сирии, где уже несколько лет идет сначала гражданская, а теперь не пойми какая война? Люди голодают. Но не все.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
6
И даже в благополучных США разница видна невооруженным взглядом — в первую очередь, разница в полезности и калорийности пищи.
Henry Hargreaves/Caitlin Levin
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