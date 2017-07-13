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Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

DELFI Woman
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Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов
Foto: Reuters/Scanpix

Большинство женщин держит свои секреты красоты в строжайшем секрете, убеждая окружающих в том, что сияющая кожа и безупречная прическа — не результат многочасовых процедур, а хорошая генетика и дело совершенно естественное. А стоит ли стесняться труда над собой? Все больше знаменитостей показывают своим поклонникам, что в бьюти-ритуалах нет ничего зазорного, пишет DELFI Viņa.

Маски, скрабы, кремы, лосьоны и серумы — все это помогает нам выглядеть еще красивее. И, пока одни из нас тщательно скрывают от любопытных глаз "заветные баночки", кто-то не стесняется фотографировать себя во время косметологических процедур. Среди знаменитых женщин это даже стало трендом — посмотрите, к примеру, на Брук Шилдс, Майли Сайрус и Леди Гагу. А их инициативу поддерживают и многие другие!

A photo posted by @emilia_clarke on Aug 30, 2016 at 1:43pm PDT


A photo posted by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 7, 2015 at 8:07pm PDT


A photo posted by Shay Mitchell (@shaym) on Mar 1, 2015 at 4:41pm PST


A photo posted by Lady Gaga (@ladygaga) on May 21, 2015 at 7:11am PDT


A photo posted by Alexa (@alexachung) on May 21, 2015 at 10:16pm PDT


A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Jul 6, 2015 at 6:58pm PDT

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DELFI Woman

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