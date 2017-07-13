Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

Большинство женщин держит свои секреты красоты в строжайшем секрете, убеждая окружающих в том, что сияющая кожа и безупречная прическа — не результат многочасовых процедур, а хорошая генетика и дело совершенно естественное. А стоит ли стесняться труда над собой? Все больше знаменитостей показывают своим поклонникам, что в бьюти-ритуалах нет ничего зазорного, пишет DELFI Viņa.
Маски, скрабы, кремы, лосьоны и серумы — все это помогает нам выглядеть еще красивее. И, пока одни из нас тщательно скрывают от любопытных глаз "заветные баночки", кто-то не стесняется фотографировать себя во время косметологических процедур. Среди знаменитых женщин это даже стало трендом — посмотрите, к примеру, на Брук Шилдс, Майли Сайрус и Леди Гагу. А их инициативу поддерживают и многие другие!