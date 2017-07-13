Девять знаменитостей, которые не стесняются своих бьюти-ритуалов

Большинство женщин держит свои секреты красоты в строжайшем секрете, убеждая окружающих в том, что сияющая кожа и безупречная прическа — не результат многочасовых процедур, а хорошая генетика и дело совершенно естественное. А стоит ли стесняться труда над собой? Все больше знаменитостей показывают своим поклонникам, что в бьюти-ритуалах нет ничего зазорного, пишет DELFI Viņa.