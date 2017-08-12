Пять популярных причесок, которые состарят вас на 10 лет

Бывает, платье сидит на женщине так, словно оно было по ошибке одолжено у престрелой тетушки. То же самое и с прическами — существует немало типов укладок, которые практически без исключений прибавляют их "носительницам" 10-20 лишних лет. Если только вы специально не задаетесь целью выглядеть старше, то от подобных причесок лучше отказаться. Delfi Viņa подробно рассказывает о пяти рискованных куафюрах.

Слишком густая и длинная челка

Если слишком короткая челка делает лицо более круглым и простым, то длинная и густая — утяжеляет его нижнюю часть и прибавляет женщине с десяток лишних лет. Старайтесь сделать челку средней длины, при этом слегка филируя ее. Но именно слегка. В противном случае результат может вас надолго огорчить.

Слишком пышные начесы

Для придания прическе объемности, мы иногда начесываем волосы, но излишне "монументальный" или неряшливый начес может создать впечатление небрежности и неоправданно старит вас. Чтобы подчеркнуть черты лица, лучше уложите волосы в высокий узел или сделайте прическу с элементами кос.

Пафосные вечерние прически

Если только вы не собираетесь на тематический маскарад, то стоит отказаться от причесок из 60-х, когда на голове модно было делать яйцевидный начес в стиле "Бихайв". Разумеется, иногда такая укладка может оказаться уместной, но в большинстве случаев вы будете просто выглядеть "гостьей из прошлого".

Идеально выпрямленные волосы

Идеально гладкие прически были популярны несколько лет назад, но сейчас в топе самых популярных укладок преобладают локоны, кудри и романтичные волны. Стоит отметить, что выпрямленные волосы создают серьезный и приземленный образ, и могут неплохо смотреться в отдельных случаях — к примеру, на деловой встрече, когда вам необходимо выглядеть старше своих лет. А если вы к подобному эффекту не стремитесь — сделайте прическу с ниспадающими естественными локонами.

Эффект "мокрых" волос

Некоторые женщины пытаются добиться ффекта "мокрых" волос при помощи чрезмерного использования гелей и восков для укладки. Однако начесанные у лба и приглаженные назад волосы выглядят "склеенными", делая лицо шире, а вас— старше. Вместо зачеса назад сделайте более естественную укладку и используйте средства со средней степенью фиксации.