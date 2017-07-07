Модный фестиваль: берем с собой джинсы, цветастые платья и резиновые сапоги

Денима не может быть слишком много

Цветастые платья, воланы, кружева

Вторая фестивальная тенденция моды в мире — романтичный детский или хиппи-стиль с цветами. В этот сезон в моде особенно актуальны платья с воланами и открытыми плечами, которые теперь определенно можно купить во время летней распродажи. Сигне Валтере советует выбирать свободные платья из легкой и тонкой ткани с цветочным рисунком. Платье из кружевной ткани тоже можно успешно сочетать с обувью и аксессуарами свободного стиля, чтобы дать образу изюминку.

Фестиваль определенно не будет подходящим местом для туфлей на высоком каблуке и жестких причесок. Волосам нужно выглядеть так, как будто вы только что встали с постели. Если они длинные и мешают — соберите в небрежную косу или хвост. Аксессуары предпочитайте заметные — комбинируйте различные стили, а если носите украшения на шее — то в несколько слоев. Если носите браслеты — то сразу несколько один над другим, чтобы их хорошо было видно. В этот сезон традиционные цветочные украшения для головы заменяются стильной шляпой.



A post shared by Ash & Tessla (@glitterspies) on Jul 6, 2017 at 9:43am PDT

Глиттер и текстуры макияжа

Визажист Дита Грауда отметила, что фестивальной тенденцией 2017 года стали глиттеры, различные текстуры и металлические продукты. "Во время фестивалей цвета становятся ярче, а на уме — радостнее, потому что позволяешь себе то, на что обычно не хватило бы духу.



A post shared by ✨GO GET GLITTER✨ (@gogetglitter) on Jul 6, 2017 at 3:48am PDT Одна из самых актуальных тенденций в макияже — глиттеры, которые можно использовать как тени для глаз, на губах, даже на волосах!" Если на фестивале вы предпочтете богемный стиль и натуральные цвета, то лучше всего подойдет "голый" макияж — сияющая кожа лица, кремообразные тени для глаз натуральных тонов, блеск для губ. При выборе кремообразных продуктов лицо будет выглядеть натуральнее и получит эффект летнего сияния.

Металлические цвета

Если до фестиваля вам удастся поймать первые лучи солнца, и кожа уже получит слегка бронзовый оттенок — уверенно дополните его с более темными тенями для глаз, румянами бронзовых тонов, бронзерами. Дита Грауда рекомендует дополнять образ губными помадами металлических цветов. Это подчеркнет теплый тон кожи и станет отличным дополнением в создании оригинального образа.

Плащи и резиновые сапоги