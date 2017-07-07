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Модный фестиваль: берем с собой джинсы, цветастые платья и резиновые сапоги

DELFI Woman
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Модный фестиваль: берем с собой джинсы, цветастые платья и резиновые сапоги
Foto: AFP/Scanpix

Хотя латвийское лето еще не радует слишком теплыми днями, время самых горячих музыкальных фестивалей уже наступило! Каковы неизменные фестивальные тенденции, как в своем внешнем виде творчески самовыразиться и следовать мировой моде? Новинками фестивальной моды и макияжа этого летнего сезона поделились стилист Сигне Валтере и визажист Дита Грауда.

Денима не может быть слишком много

Самое лучше вдохновение и свежайшие тенденции фестивальной моды вы найдете в профилях различных фэшн-блогеров и знаменитостей на Instagram. Стилист Сигне Валтере признала, что деним на фестивалях всегда актуален: "Джинсы — это неизменная классика! Фестиваль станет подходящим местом, куда можно будет надеть рваные мини-шорты, а в теплое время совместить их с топом от купального костюма и обувью спортивного стиля". Если погода не подойдет — или вам для такого наряда не хватит смелости, с джинсовыми брюками можно комбинировать блузки и рубашки с воланами. В свою очередь, джинсовая куртка-оверсайз отлично подойдет как к платьям, так и к шортам.

Цветастые платья, воланы, кружева


Вторая фестивальная тенденция моды в мире — романтичный детский или хиппи-стиль с цветами. В этот сезон в моде особенно актуальны платья с воланами и открытыми плечами, которые теперь определенно можно купить во время летней распродажи. Сигне Валтере советует выбирать свободные платья из легкой и тонкой ткани с цветочным рисунком. Платье из кружевной ткани тоже можно успешно сочетать с обувью и аксессуарами свободного стиля, чтобы дать образу изюминку.

Романтическая небрежность и выразительные аксессуары


Фестиваль определенно не будет подходящим местом для туфлей на высоком каблуке и жестких причесок. Волосам нужно выглядеть так, как будто вы только что встали с постели. Если они длинные и мешают — соберите в небрежную косу или хвост. Аксессуары предпочитайте заметные — комбинируйте различные стили, а если носите украшения на шее — то в несколько слоев. Если носите браслеты — то сразу несколько один над другим, чтобы их хорошо было видно. В этот сезон традиционные цветочные украшения для головы заменяются стильной шляпой.

Глиттер и текстуры макияжа

Визажист Дита Грауда отметила, что фестивальной тенденцией 2017 года стали глиттеры, различные текстуры и металлические продукты. "Во время фестивалей цвета становятся ярче, а на уме — радостнее, потому что позволяешь себе то, на что обычно не хватило бы духу.

Одна из самых актуальных тенденций в макияже — глиттеры, которые можно использовать как тени для глаз, на губах, даже на волосах!" Если на фестивале вы предпочтете богемный стиль и натуральные цвета, то лучше всего подойдет "голый" макияж — сияющая кожа лица, кремообразные тени для глаз натуральных тонов, блеск для губ. При выборе кремообразных продуктов лицо будет выглядеть натуральнее и получит эффект летнего сияния.

Металлические цвета

Если до фестиваля вам удастся поймать первые лучи солнца, и кожа уже получит слегка бронзовый оттенок — уверенно дополните его с более темными тенями для глаз, румянами бронзовых тонов, бронзерами. Дита Грауда рекомендует дополнять образ губными помадами металлических цветов. Это подчеркнет теплый тон кожи и станет отличным дополнением в создании оригинального образа.

Плащи и резиновые сапоги


Обязательным атрибутом латвийской фестивальной моды станут плащ и резиновые сапоги. Подберите для них яркие цвета — или цвета, подходящие вашему фестивальному образу. Сигне Валтере рекомендует: "Главное — чтобы одежда была предельно удобной: тогда вы спокойно сможете наслаждаться музыкой в веселой компании, и погода вам ничего не сможет испортить!"

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DELFI Woman

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