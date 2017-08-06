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Семь секс-фобий, о существовании которых вы даже не подозревали

DELFI Woman
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Семь секс-фобий, о существовании которых вы даже не подозревали
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Секс — совершенно естественная часть жизни, однако для некоторых людей он может быть сопряжен с определенными трудностями. Комплексы, страхи и фобии осложняют физическую близость, а иногда и вовсе делают ее невозможной. Вместе с Gurl.com мы рассказываем о малоизвестных фобиях в сексе, которые тем не менее существуют.

У некоторых людей секс вызывает ужас, ведь в это время человек обнажен и уязвим. В случае, если вы сами испытываете некие страхи и думаете, что это неизведанная область и ваш страх беспрецедентен, то наша статья для вас. Как говорят, если знать, что у страха есть название, то он не так уж и страшен.

Гимнофобия

Это страх наготы — как чужой, так и собственной. Причина гимнофобии может скрываться в недовольстве своим телом или страхе близости. Как правило, проходит немало времени, прежде чем человек может перебороть этот страх и смотреть на свою наготу и другие обнаженные тела.

Медортофобия

Это боязнь эрегированного пениса. Нередко, впервые увидев пенис в состоянии возбуждения, можно испытать некое чувство смущения, поэтому медортофобия не кажется такой уж невозможной.

Гетерофобия

Эту боязнь еще называют сексофобия, что значит страх противоположного пола. И это может привести к крайне смешанным чувствам — человеку очень хочется заняться сексом с партнером, но его пол приводит человека в замешательство. Если вы испытываете нечто подобное, то не медлите и обратитесь к психотерапевту, который поможет вам разобраться с этим страхом.

Эротофобия

Это страх всего, связанного с сексом: секс, ласки, нагота. Эротофобия встречается чаще всех остальных боязней. Нередко причина эротофобии связана с сексуальной или эмоциональной травмой в прошлом или насилием в отношениях.

Эуротофобия

Боязнь женских гениталий встречается не только у мужчин, но и у женщин. Анатомия — непростая штука, а когда речь заходит о таком сложном органе как влагалище, то не так уж и сложно растеряться или испугаться. Некоторые девочки и девушки испытывают отвращение или боятся своих интимных органов.

Токофобия

Страх беременности и родов часто встречается среди молодых девушек, которые не планируют заводить детей в обозримом будущем. Если вы боитесь забеременеть, то вопрос предохранения для вас имеет крайне большое значение.

Онейрогмофобия

Страх ночной эякуляции в основном встречается у мальчиков, которых с младых ногтей приучали к мысли, что ночная эякуляция — плохо и стыдно. Однако не так уж и редка эта боязнь и среди девушек, которые во сне испытывают оргазм и просыпаются от ощущения влажного белья. Для людей, страдающих онейрогмофобией, сон рядом с другими людьми может стать настоящей пыткой и вылиться в тяжелый стресс.

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