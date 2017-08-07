ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

Время от времени каждая из нас сталкивается с трудностью расчесывания или укладки волос, но 7-летняя Шила Калверт-Йин из Австралии буквально живет с этой проблемой, пишет Today.com.

Дело все в том, что малышка Шила родилась с очень редкой генетической аномалией, которая называется (без шуток) "синдром нерасчесываемых волос". При этой аномалии волосы хаотично торчат во все стороны, и их совершенно невозможно уложить. Происходит это из-за того, что волосяные фоликулы у носителей подобного "подарка природы" являются сердцевидными, в то время как у большинства людей они круглые. Всего в мире сегодня живет около ста людей с таким отклонением, пишет National Institutes of Health. Кстати, некоторые ученые полагают, что в число людей, имеющих данную аномалию, входил и Альберт Эйнштейн

Мама девочки, Селест, в интервью Today рассказала, что Шила любит свои уникальные волосы, но уверенность в себе у нее начала появляться только благодаря поддержке со стороны семьи. По словам Селест, родилась Шила с обычными коричневыми волосами, но уже в три месяца родители заметили, что на голове дочери начинают "прорастать" жесткие и очень светлые "волосы-иголки". С тех самых пор они продолжали расти, причем не вниз, как у всех людей, а под прямым углом к голове. Когда Шиле исполнилось два года, ее волосы достигли своей окончательной длины.

A post shared by Shilah Madison Calvert-Yin (@shilahmadison) on Aug 2, 2017 at 3:53pm PDT

Люди на улицах часто останавливают девочку и просят разрешения сфотографироваться с ней, обсуждают ее внешность и даже пытаются потрогать ее волосы. Но мама девочки говорит, что они с Шилой стараются не злиться на подобное поведение, а рассказывают окружающим о "синдроме нерасчесываемых волос", чтобы об этом отклонении узнало как можно больше людей. "Обычно сначала все думают, что мы шутим, но тогда мы предлагаем погуглить об этом синдроме, и узнать, что это правда", — говорит Селест.



A post shared by Shilah Madison Calvert-Yin (@shilahmadison) on Jul 12, 2017 at 2:49pm PDT