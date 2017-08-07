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ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета

DELFI Woman
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ФОТО: девочка с необычными волосами стала звездой интернета
Foto: Instagram

Время от времени каждая из нас сталкивается с трудностью расчесывания или укладки волос, но 7-летняя Шила Калверт-Йин из Австралии буквально живет с этой проблемой, пишет Today.com.

Дело все в том, что малышка Шила родилась с очень редкой генетической аномалией, которая называется (без шуток) "синдром нерасчесываемых волос". При этой аномалии волосы хаотично торчат во все стороны, и их совершенно невозможно уложить. Происходит это из-за того, что волосяные фоликулы у носителей подобного "подарка природы" являются сердцевидными, в то время как у большинства людей они круглые. Всего в мире сегодня живет около ста людей с таким отклонением, пишет National Institutes of Health. Кстати, некоторые ученые полагают, что в число людей, имеющих данную аномалию, входил и Альберт Эйнштейн

Мама девочки, Селест, в интервью Today рассказала, что Шила любит свои уникальные волосы, но уверенность в себе у нее начала появляться только благодаря поддержке со стороны семьи. По словам Селест, родилась Шила с обычными коричневыми волосами, но уже в три месяца родители заметили, что на голове дочери начинают "прорастать" жесткие и очень светлые "волосы-иголки". С тех самых пор они продолжали расти, причем не вниз, как у всех людей, а под прямым углом к голове. Когда Шиле исполнилось два года, ее волосы достигли своей окончательной длины.

Люди на улицах часто останавливают девочку и просят разрешения сфотографироваться с ней, обсуждают ее внешность и даже пытаются потрогать ее волосы. Но мама девочки говорит, что они с Шилой стараются не злиться на подобное поведение, а рассказывают окружающим о "синдроме нерасчесываемых волос", чтобы об этом отклонении узнало как можно больше людей. "Обычно сначала все думают, что мы шутим, но тогда мы предлагаем погуглить об этом синдроме, и узнать, что это правда", — говорит Селест.

Чтобы подкрепить уверенность Шилы в себе, родители завели для нее аккаунт в Instagram, и количество подписчиков у этой необычной малышки растет с каждым днем. "Благодаря соцсетям Шила больше не чувствует себя в изоляции, ведь из-за них она смогла узнать, что в мире есть еще люди с такими волосами", — отмечает ее мама.

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DELFI Woman

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